الدقران: الأطفال يصلون إلى مستشفيات غزَّة على هيئات هياكل عظميَّة

قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، الدكتور خليل الدقران ، إنَّ أعداد الوفيات بسبب المجاعة تزداد كل ساعة في قطاع غزة.

وأوضح الدقران في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أنَّ ما يحدث في قطاع غزة بشأن الأطفال والنساء الحوامل فظيع بسبب الجوع.

وأضاف، أنَّ "الأطفال يصلون إلى المستشفيات في غزة على هيئات هياكل عظمية"، مؤكدًا أن الحاجة ملحة في قطاع غزة لحليب الأطفال بشكل أساسي.

وأكد، أنَّ ما تم إدخاله من مساعدات قليل ولا يفي بحاجات سكان القطاع، مشيرًا إلى أنّ الاحتلال يمنع دخول المساعدات الطبية إلى غزة.

وشدد الدقران على أنَّ ما يقوم به الاحتلال في حق غزة يضرب جميع المواثيق والقوانين الدولية.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومع الإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء منذ 2 مارس/ آذار الماضي، تفشت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى.

ويأتي ذلك في وقت تشن فيه "إسرائيل" بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 205 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

المصدر / فلسطين أون لاين