شهيدان برصاص الاحتلال والمستوطنين في الخليل

ارتقى شهيدان، أحدهما برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" على مدخل الخليل، والآخر برصاص مستوطنين خلال هجوم على قرية أم الخير في مسافر يطا، فيما أُصيب واعتُقل آخرون، خلال هجمات متفرقة استهدفت مناطق في الضفة الغربية المحتلة، مساء أمس الاثنين.

وأعلنت وزارة الصحة أن الشاب محمد سامر سليمان الجمل (27 عامًا)، استُشهد متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل، مشيرة إلى أن "الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الجمل واحتجاز جثمانه".

وأفادت مصادر صحفية، بأنَّ قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري في منطقة "رأس الجورة" شمالي الخليل أطلقت الرصاص بشكل مباشر صوب الشاب ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه.

وفي وقت سابق، استُشهد الشاب عودة محمد خليل الهذالين (31 عامًا)، إثر إطلاق النار عليه من قبل مستوطن خلال هجوم نفّذه مستوطنون على قرية أم الخير في مسافر يطا، جنوبي الخليل.

ويُذكر، أن الهذالين معلّم وأب لثلاثة أطفال، استشهد أثناء تصديه إلى جانب أهالي القرية لأعمال تجريف نفذها مستوطنون في أراضٍ فلسطينية خاصة.

ووفق شهود عيان، بدأ الهجوم حين دخل مستوطنون، بينهم يانون ليفي، الذي أدرج اسمه العام الماضي ضمن قوائم العقوبات الأميركية والبريطانية والكندية بسبب الهجات الإرهابية للمستوطنين، إلى أراضي المواطنين وهم يقودون جرافة.

وبعد تصدي الأهالي لهجوم المستوطنين الإرهابي على القرية الفلسطينية، أطلق ليفي النار من مسدسه وأصاب الهذالين في صدره، بينما تعرّض مواطن آخر لإصابة مباشرة من الجرافة.

كما تعرّض أحمد الهذالين لإصابة في الرأس نتيجة صدمه بواسطة الجرافة، بينما أصيب فلسطيني ثالث بجراح متوسطة، ونُقل إلى مستشفى يطا الحكومي. وأفاد الشهود بأن الجيش الإسرائيلي طوّق المكان واعتقل ثلاثة فلسطينيين، فيما أوقف المستوطن مطلق النار وأشار إلى الأهالي الذين تجمهروا، لتعتقل القوات عددًا منهم.

ومن جهتها، نعت مديرة التربية والتعليم في يطا المعلم الشهيد الهذالين، ووصفت مقتله بأنه "فقدان لقامة وطنية وتربوية نبيلة، عُرف بإخلاصه في أداء واجبه وتفانيه في تربية الأجيال ووقوفه في صفوف المدافعين عن الأرض والكرامة".

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون مسلحون منطقتي "المناطير" و"الكسارة" قرب بلدة كفر مالك شرق رام الله، وفتحوا النار تجاه شبّان تصدوا لهم، ما أسفر عن إصابة شاب فلسطيني برصاصة في يده.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفّذ المستوطنون أكثر من 2,153 اعتداء خلال النصف الأول من العام الجاري، تسببت باستشهاد 4 فلسطينيين على الأقل.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون من اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1009 فلسطينيين وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

المصدر / وكالات