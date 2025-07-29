عشرات الشهداء بمجازر داميَّة .. أبرز تطورات حربُ الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ 662 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وقالت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إنَّ 113 شهيدًا (منهم 1 شهيد انتشال) و637 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفيما يتعلق بإحصائية ضمن شهداء لقمة العيش، فقد بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 22 شهيدًا وأكثر من 199 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,179 شهيدًا وأكثر من 7,957 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 60,034 شهيدًا و145,870 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت وزارة الصحة في تقريرها إلى أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم، بلغت 8,867 شهيدًا و33,829 إصابة.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

أفادت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة بارتقاء 81 شهيدًا وإصابة العشرات بنيران قوات الاحتلال منذ فجر اليوم الثلاثاء، من بينهم 32 من طالبي المساعدات الإنسانية.

وأشارت المصادر إلى أن 6 من الشهداء سقطوا جراء استهداف إسرائيلي لمجموعة من المنتظرين قرب المناطق الشمالية الغربية لمدينة خان يونس، في حين أسفر قصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال في منطقة السودانية شمال غربي غزة عن استشهاد ما لا يقل عن 10 وإصابة آخرين.

كما أعلنت هيئة الإسعاف والطوارئ عن انتشال شهيدين و8 مصابين من طالبي المساعدات أمام مستشفى حمد شمال القطاع، بينما نُقلت 6 إصابات خطيرة إلى مستشفى القدس عقب استهداف طائرة مسيّرة لمجموعة من المواطنين قرب مفترق النابلسي أثناء انتظارهم المساعدات.

وفي وقت سابق، ذكرت مستشفى العودة أن 15 فلسطينيًا من طالبي المساعدات استشهدوا وأُصيب العشرات قرب محور نتساريم وسط القطاع، بينما سُجلت سبع حالات استشهاد في محيط نقاط توزيع المساعدات بين خان يونس ورفح.

كما أُعلن عن استشهاد المسنة عائشة عبد الكريم الكرد متأثرة بجراح أصيبت بها في قصف سابق استهدف خيمتهم في منطقة المواصي بخان يونس؛ وهي من سكان حي الجنينة في رفح.

وفي السياق الميداني، شنّ الطيران الحربي غارات على أحياء الشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة، فيما قصفت المدفعية مناطق شرق مخيم البريج والمناطق الشمالية من وسط القطاع.

كما نفّذت قوات الاحتلال تفجيرات واسعة لمبانٍ سكنية في جنوب خان يونس، تزامنًا مع غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق مختلفة من المدينة، إضافة إلى قصف منزل في منطقة بطن السمين جنوبًا.

وأفادت مصادر محلية بوقوع شهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف جوي إسرائيلي لمنزل في البلدة القديمة وسط مدينة غزة.

أفادت مصادر صحفية، باستشهاد 5 أشقاء وعدد من الجرحى بعد قصف الاحتلال منزلًا لعائلة الدحدوح في منطقة النديم بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وهم: (خالد، محمد، أحمد، هبة، ملك) نصيف الدحدوح.

ووصل إلى مستشفى المعمداني، ظهر اليوم، عدة إصابات معظمهم أطفال جراء استهدافهم بمسيرة "إسرائيلية" في حي التفاح شرق مدينة غزة.

واستشهدت طفلة وأُصيب آخرون جراء قصف الاحتلال لخيمة تؤوي نازحين قرب محطة ايتا في مواصي خانيونس.

وارتقى 15 شهيدًا وأُصيب آخرون من طالبي المساعدات بنيران الاحتلال قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة.

وأعلن مستشفى العودة - النصيرات، وصول 30 شهيدًا غالبيتهم أشلاء جراء غارات الاحتلال الليلة الماضية على منطقة المخيم الجديد شمال النصيرات وسط قطاع غزة.

وذكرت مصادر طبية، أن من بين الضحايا 14 امرأة و12 طفلًا، في مشهد يختصر حجم الكارثة الإنسانية التي خلّفها القصف، مشيرةً إلى إحدى الغارات من شدتها أدّت لخروج جَنين من بطن أمه التي استشهدت مباشرةً.

وعُرف من شهداء مجازر المخيم الجديد، هاشم علي هاشم، ناهدة علي، نوال الرملاوي، بالإضافة إلى علي، لما، فرح، مرح، وعائشة أبو عطايا، كما استشهد من عائلة صيام: خليل عيسى، وآية، حلا، عبد الرحمن، وانتصار وآمنة، ومن عائلة أبو نبهان، استشهد كل من سارة، معتز، لين، إيمان، ومؤمن.

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط مفترق الشجاعية شرقي مدينة غزة، فيما أطلق طيران الاحتلال المسيَّر من نوع "كواد كابتر" النار على منازل المواطنين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.



وأطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة تجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة، فيما شنّت طائراته غارة جوية على حي الشجاعية شرقي المدينة.

وفي خانيونس، ارتقى 7 شهداء متأثرين بإصابتهم في قصف إسرائيلي سابق على خان يونس، و3 شهداء في قصف على خيمة تؤوي نازحين في منطقة الميناء بمواصي خان يونس، وشهيدان بنيران جيش الاحتلال في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.

واستشهد 10 مواطنين وأصيب 30 آخرون بجروح متفاوتة، بينهم حالات حرجة، جراء استهداف مباشر نفذته طائرات وآليات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، ضد عناصر تأمين قوافل المساعدات الشعبية في منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية أن الطائرات المسيّرة والزوارق البحرية والآليات العسكرية الإسرائيلية شاركت في الهجوم، الذي استهدف فرق تأمين المساعدات التابعة للعشائر، وأسهم في تسهيل سرقة محتويات بعض الشاحنات الغذائية.

وارتقى شهيدان وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في محيط دوار حيدر غربي مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين