ترامب يعترف بوجود مجاعة في غزة بعد إنكاره.. ويتحدث عن "خطط مختلفة"

وكالات/ فلسطين أون لاين

أقرّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوجود مجاعة في قطاع غزة، قائلًا إنه "يختلف" مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في هذا الأمر، وذلك في تصريح متناقض مع أقواله، أمس الأحد، حين قال إنه "لا توجد مجاعة في القطاع بل سوء تغذية".

وقال ترامب، في تصريحات صحفية عصر اليوم الإثنين: "يمكننا إنقاذ الكثير من الناس في غزة، فهناك مجاعة حقيقية وهذا أمر لا يمكن التشكيك فيه ولا يمكن التظاهر بغير ذلك. إسرائيل قادرة على فعل الكثير بشأن وصول الغذاء". وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي سيرسل المزيد من المساعدات لغزة".

وذكر ترامب، في تصريحات للصحفيين بعد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في منتجعه للغولف في اسكتلند، أنه تحدّث مع نتنياهو، قائلًا إنه يعمل على "وضع خطط بشأن غزة". وأضاف ترامب: "سنعمل على إنشاء مراكز غذاء وسيكون الوصول إليها متاحًا دون قيود، وسنقدم الأموال وستنضم إلينا دول أخرى".

وقال الرئيس الأمريكي إن "الوضع في غزة سيء"، مضيفًا: "لا أعرف ماذا سيحدث بشأن القطاع".

وتابع ترامب: "بناء على ما أشاهده في التلفزيون يبدو أن الأطفال يعانون جوعًا شديدًا في غزة. مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة قدمت 60 مليون دولار لمساعدة سكان غزة "دون أن تتلقى شكرًا على ذلك"، زاعمًا أن واشنطن تعتزم تقديم "مساعدات إضافية إلى غزة".

وأضاف: "وقف إطلاق النار في غزة ممكن ونريد تحقيقه. يجب أن ينعم الأطفال في غزة بالغذاء والأمان على الفور ونتطلع إلى إطعام الناس هناك".

وفيما يخص الأسرى الإسرائيليين ومباحثات صفقة التبادل، أشار ترامب إلى أنه أخبر نتنياهو بضرورة "اعتماد مقاربة أخرى بشأن قطاع غزة"، مضيفًا أن "الرهائن المتبقين سيكون إخراجهم صعبًا.. التعامل مع حماس أصبح صعبًا".

وزعم ترامب امتلاك معلومات حول أماكن احتجاز بعض الأسرى الإسرائيليين، قائلًا: "نعرف في بعض الأحيان مكان وجود رهائن في غزة، لكن لا نريد شن هجوم خشية أن يؤدي إلى مقتلهم".

المصدر / وكالات