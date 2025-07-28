إصابة 6 جنود "إسرائيليين" خلال "حدث أمني" في غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفادت تقارير عبرية، اليوم الإثنين، بإصابة ستة جنود في صفوف جيش الاحتلال خلال المعارك الدائر مع المقاومة في قطاع غزة.

وأوضحت المصادر، أن الجنود الستة وبينهم حالة خطيرة أصيبوا خلال اشتباكات مع فصائل المقاومة ، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة العملية.

وذكر موقع "حدشوت بزمان" أن أحد المصابين جرى إجلاؤه بواسطة مروحية عسكرية إلى مستشفى "شعاري تسيدك" في القدس لتلقي العلاج.

وتشهد عدة محاور قتال في قطاع غزة، أبرزها مناطق خان يونس ورفح جنوب القطاع، حيث تواصلت في الأيام الأخيرة العمليات النوعية لفصائل المقاومة ضد القوات الإسرائيلية، مما أسفر عن خسائر بشرية ومادية.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت السبت عن تنفيذ كمين ثلاثي استهدف ناقلات جند إسرائيلية شرق خان يونس، باستخدام عبوات ناسفة وقذائف موجهة من طراز "الياسين 105"، مما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود.

واعترف جيش الاحتلال بمقتل 18 جندياً منذ بداية شهر يوليو الحالي ليرتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب إلى 898 جندياً.

ومنذ استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة في 18 مارس/آذار الماضي، كثّفت المقاومة الفلسطينية من عملياتها النوعية، عبر تنفيذ سلسلة من الكمائن المحكمة التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال، مستخدمة تكتيكات تعتمد على المفاجأة والتفجير المتسلسل وكمائن إطلاق النار داخل مناطق مدمّرة وصعبة الرصد.