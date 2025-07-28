100 شهيد خلال 24 ساعة.. وحصيلة جديدة لضحايا "كمائن الموت" بغزّة

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مساء اليوم الإثنين، أن حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 100 شهيد، بينهم شهيدان جرى انتشالهما من تحت الأنقاض، إضافة إلى 382 إصابة بجراح متفاوتة.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي، أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة، بسبب القصف المكثف وانعدام الإمكانيات.

وفي سياق مأساة المدنيين الباحثين عن الغذاء، أفادت الوزارة بأن حصيلة ما يُعرف بـ"شهداء لقمة العيش" – وهم ضحايا أثناء محاولتهم الوصول للمساعدات – بلغت خلال الـ24 ساعة الماضية 25 شهيدًا و237 إصابة.

وبذلك، ارتفع العدد الإجمالي لضحايا لقمة العيش إلى 1,157 شهيدًا وأكثر من 7,758 إصابة منذ بداية الحرب.

كما سجلت مستشفيات القطاع 14 حالة وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع عدد ضحايا المجاعة إلى 147 وفاة، من بينهم 88 طفلًا.

وارتفعت بذلك حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 59,921 شهيدًا و145,233 إصابة.

أما منذ 18 مارس 2025 وحتى اليوم، فقد بلغت حصيلة الشهداء 8,755 شهيدًا، إضافة إلى 33,192 إصابة، في ظل استمرار العدوان وتدهور الأوضاع الإنسانية والطبية.

وبعيدًا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/ أيار الماضي، تنفيذ خطة لتوزيع مساعدات محدودة عبر ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي مدعومة إسرائيليا وأمريكيا ومرفوضة من الأمم المتحدة.

ومنذ ذلك التاريخ، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرًا وتهجيرًا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.