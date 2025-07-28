المكتب الحكومي يحذِّر: خطر وشيك بوفاة آلاف الرضّع في غزة بسبب منع الاحتلال إدخال حليب الأطفال

أكد المكتب الاعلامي الحكومي، أن قطاع غزة على أعتاب كارثة إنسانية غير مسبوقة تهدد حياة عشرات آلاف الأطفال الرُّضَّع، نتيجة استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" في منع إدخال حليب الأطفال منذ 150 يوماً بشكل متواصل، في جريمة إبادة صامتة.

وقال المكتب الحكومي في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن أكثر من 40,000 طفل رضيع دون عمر السنة الواحدة معرضون للموت البطيء بسبب هذا الحصار الخانق الإجرامي.

وطالب بفتح المعابر فوراً ودون أي شروط، والسماح العاجل بإدخال حليب الأطفال والمساعدات الإغاثية.

وحمّل المكتب الحكومي الاحتلال والدول المنخرطة في الإبادة والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن كل روح بريئة تُزهق بسبب هذا الحصار الممنهج.

المصدر / فلسطين اون لاين