أبو سلمية: المجاعة في غزَّة دخلت مرحلة خطيرة وقد نفقد الجرحى بسبب سوء التَّغذية الشَّديد

أكد مدير مجمع الشفاء الطبي، محمد أبو سلمية، أن حملة التجويع في قطاع غزة مستمرة على مرأى العالم أجمع.

وقال أبو سلمية في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إن المجاعة في غزة دخلت مرحلة خطيرة، مضيفًا، أن "ما وصل من غذاء ذر للرماد في العيون".

وأوضح، أن الجرحى والمرضى يعانون من سوء تغذية شديد قد يؤدي لوفاتهم.

وأشار إلى أن مستشفيات غزّة سجلت 14 وفاة بينها طفلان نتيجة الجوع وسوء التغذية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلن أبو سلمية، ارتفاع عدد شهداء التجويع وسوء التغذية في القطاع إلى 147.

ومن جهتها، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، إن الأطفال في قطاع غزة يموتون جوعا، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية وغياب المساعدات الكافية.

وأكدت المنظمة أن هناك حاجة ماسة وفورية لدخول إنساني واسع النطاق ومستمر إلى القطاع، لتوفير الغذاء والدواء والمياه والخدمات الأساسية، مشددة على أن الوضع الحالي يهدد حياة مئات الآلاف من الأطفال.

وأضافت، "يجب حماية الأطفال في غزة، لا أن يُقتَلوا أو يتركوا يموتون جوعا"، في دعوة عاجلة للمجتمع الدولي للتحرك من أجل وقف المعاناة المتفاقمة وإنقاذ جيل بأكمله من الهلاك.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن "إسرائيل" حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 204 آلاف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

المصدر / فلسطين اون لاين