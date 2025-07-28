الأورومتوسطي: مناورة "إسرائيل" الإعلامية بشأن إدخال المساعدات إلى غزَّة فاضحة ويُكذّبها الواقع

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أنَّ مناورة "إسرائيل" الإعلامية بشأن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة فاضحة ويُكذّبها الواقع، وعلى المجتمع الدولي عدم التماهي مع سياسة إدارة التجويع.

وقال الأورومتوسطي، إنَّ "جيش الاحتلال زعم أمس بدء سلسة إجراءات لتحسين الاستجابة الإنسانية في غزة لكن الواقع على الأرض كان مختلفًا تمامًا".

وأوضح، أنَّ المعلومات الميدانية أكدت أنّ "إسرائيل" لم تبدأ سوى مناورة جديدة لتضليل الرأي العام العالمي من خلال الترويج لزيادة حجم المساعدات الإنسانية وفتح مسارات جديدة لإدخالها وهو ما ثبت عدم صحته بنهاية يوم أمس.

وأشار إلى أنَّ "إسرائيل" سمحت أمس بإدخال 73 شاحنة فقط إلى قطاع غزة و3 عمليات إنزال جوي بحمولة شاحنتين تقريبًا وجميعها أُجبرت على التوقف في مناطق حمراء أصدر الجيش أوامر بإخلائها.

وشدد على أنّ الجهات الإغاثية التي تدير وتنفذ عمليات توزيع المساعدات على السكان لم تستلم أيًا من تلك الشاحنات.

ونوَّه المرصد الحقوقي إلى معظم الشاحنات المساعدات تعرضت لعمليات نهب من عصابات منظمة وسط غياب لأي مظاهر أمنية لتأمينها خشية الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لعناصر التأمين.

وأضاف، ""إسرائيل" التي صنعت المجاعة في غزة واستخدمت التجويع سلاحًا ضد المدنيين في غزة ولا يمكن أن تكون طرفًا في العملية الإنسانية".

وذكر الأورومتوسطي، أنَّ المؤسسات الإغاثية الموثوقة يجب أن تكون قادرة على استئناف نشاطها في قطاع غزة وعلى "إسرائيل" السماح لها بأداء دورها في تنفيذ التدخلات الإنسانية المطلوبة.

المصدر / فلسطين أون لاين