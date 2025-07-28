الاحتلال يخطر بهدم منزل الشَّهيد عبد الرؤوف المصري في طوباس

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بهدم منزل عائلة الشهيد عبد الرؤوف المصري في بلدة عقابا شمال محافظة طوباس، وهو أحد منفذي عملية الأغوار التي نُفذت قبل عدة أشهر.

وذكرت مصادر محلية، أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة عقابا الليلة الماضية، وسلّمت عائلة الشهيد إخطارًا بهدم منزلها.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عقابا، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وأخذت قياسات منزلي الشهيدين القساميين أحمد وليد أبو عرة وعبد الرؤوف المصري، والأسير القسامي أيمن ناجح الياسين، تمهيدًا لهدمها، بتهمة المشاركة في عملية الأغوار الشمالية.

واستشهد المصري (٣٧ عامًا)، عقب حصار الاحتلال منزله في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، واشتباكه معه.

ونفّذ الشهيد المصري عملية إطلاق نار برفقة الشهيد أحمد أبو عرّة في أغسطس/ آب الماضي قرب مستوطنة "ميحولا" في الأغوار الشمالية، أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر.

وعقب العملية، أعلنت كتائب القسام تبنيها في بيان قالت فيه: "بعون الله وقوته وتوفيقه؛ تمكن مجاهدو القسام في ضفة العياش ظهر الأحد 06 صفر 1446هـ – الموافق 11 أغسطس 2024م؛ من تنفيذ عملية إطلاق نار من المسافة صفر؛ استهدفت مركبة الجندي الصهيوني "يوناتان دويتش" (23 عامًا) قرب مغتصبة ميحولا، وأردوه قتيلًا على الفور."

المصدر / فلسطين أون لاين