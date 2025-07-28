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الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضَّفة الغربية

28 يوليو 2025 . الساعة 09:52 بتوقيت القدس
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الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضَّفة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات في عدة محافظات بالضفة الغربية المحتلة، طالت عددًا من المواطنين، بينهم أسرى محررون وأطفال، في سياق التصعيد اليومي المستمر.

ففي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال مناطق متفرقة من المدينة، واعتقلت ستة مواطنين من أحياء مختلفة، من بينهم الأسير المحرر نبيل العبيات. كما جرى اعتقال الشاب أحمد عدنان قراقع من شارع الجبل، ونبيل الغزاوي من شارع الصف، وهو من سكان قطاع غزة ويقيم في المدينة.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتُقل ثلاثة شبان بعد مداهمة منازلهم، اثنان منهم من مدينة البيرة، والثالث من قرية المزرعة الغربية، كما داهمت قوات الاحتلال بلدات بيرزيت وأبو قش وأبو شخيدم.

وفي محافظة قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون فجرًا، واعتقلت ثلاثة شبان من عائلة واحدة، بعد تفتيش منازلهم وتخريب محتوياتها.

أما في محافظة الخليل، فقد اعتقلت القوات مواطنين اثنين، بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح خلال اقتحام منزليهما في بلدتي السموع وبني نعيم جنوب المدينة.

وفي نابلس، اعتُقل المواطن حسن خطاطبة من بلدة بيت فوريك، شمال شرق المدينة.

وفي بلدة بيت دقو شمال غرب القدس، اعتُقل شابان من عائلة ريان، في حملة اقتحام طالت عدة منازل في البلدة.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى
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