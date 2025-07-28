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الرشق: إنكار ترامب للمجاعة في غزَّة تكرارٌ مفضوحٌ لرواية نتنياهو وأكاذيبه

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 28 يوليو 2025

"غطاءٌ إضافي لمواصلة حرب الإبادة والتجويع"

الرشق: إنكار ترامب للمجاعة في غزَّة تكرارٌ مفضوحٌ لرواية نتنياهو وأكاذيبه

28 يوليو 2025 . الساعة 09:20 بتوقيت القدس
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الرشق: إنكار ترامب للمجاعة في غزَّة تكرارٌ مفضوحٌ لرواية نتنياهو وأكاذيبه

أدان عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزت الرشق، إنكار الرئيس ترامب لوجود المجاعة في غزة، رغم شهادات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وموت عشرات الأطفال جوعًا، بفعل الحصار والتجويع الذي يفرضه الاحتلال عبر منعه إدخال الغذاء والدواء من خلال الجهات الإنسانية المختصة.

وقال الرشق في تصريح صحفي، أمس الأحد، إن هذه التصريحات تمثّل تكرارًا مفضوحًا لرواية نتنياهو وأكاذيبه، وهي تمنح حكومة الاحتلال غطاءً إضافيًا لمواصلة حرب الإبادة والتجويع ضدّ شعبنا.

وفيما يتعلَّق بالاتهامات الأميركية بشأن ما سمّي بـ”سرقة” المساعدات، أكد أنها مزاعم باطلة لا تستند إلى أي دليل، وقد فنّدها مؤخرًا تحقيق داخلي لوكالة التنمية الأميركية (USAID)، كشف أن وزارة الخارجية الأميركية اتهمت حركة حماس بذلك دون تقديم أي أدلة مصوّرة، وأكد التحقيق – كما نشرته وكالة “رويترز” – عدم وجود أي تقارير أو معطيات تشير إلى سرقة ممنهجة للمساعدات من قبل الحركة.

وأوضح، أنَّ الاحتلال هو من يشجّع الفوضى والفلتان وسرقة المساعدات، من خلال استهدافه المتعمّد لعناصر الشرطة المكلّفين بحماية شاحنات الإغاثة، وتعريضها للنهب من قبل عصابات تحظى بغطاء مباشر منه.

ودعا الرشق الإدارة الأميركية إلى الكفّ عن ترديد دعاية الاحتلال وأكاذيبه التي باتت مكشوفة، وأن تُغلّب القيم والمبادئ الإنسانية، وتتحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يجري في غزة من حصار وتجويع وقتل ممنهج.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #المجاعة في غزة

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