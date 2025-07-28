مستوطنون يحرقون ممتلكات للفلسطينيين شرقي رام الله

هاجم مستوطنون، فجر اليوم الاثنين، بلدة الطيبة شرقي رام الله، وأضرموا النار في مركبتين فلسطينيتين، وخطوا شعارات عنصرية وتهديدية على جدران أحد المنازل.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين تسللوا إلى البلدة فجر اليوم، وهاجموا منازل المواطنين، وأضرموا النار في مركبتين، ما أدى إلى احتراقها بالكامل، كما خطوا شعارات عنصرية وتهديدية على الجدار الخارجي لأحد المنازل.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال بعدة آليات عسكرية اقتحمت البلدة عقب الهجوم.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في مدن ومخيمات شمالي الضفة، خصوصًا طولكرم وجنين، للشهر السادس على التوالي، وسط تدمير واسع للبنى التحتية وسقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى.

ويُذكر، أن بلدة الطيبة كانت قد شهدت سلسلة من الاعتداءات الاستيطانية خلال الشهور الماضية، حيث أقام المستوطنون في الرابع من حزيران/يونيو بؤرة استيطانية على أنقاض منازل فلسطينية هجر أهلها قسرا.

وفي السابع من تموز/يوليو، أضرم مستوطنون النار قرب كنيسة ومقبرة القديس جاورجيوس التاريخية، ما أثار استنكارا كنسيا ودوليا واسعا ضد الانتهاكات التي تطال المقدسات ودور العبادة.

المصدر / وكالات