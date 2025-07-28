لليوم الـ 661.. الاحتلال يُواصل حربَ الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ 661 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وأشارت وزارة الصحة في بيان لها، أمس الأحد، إلى ارتفاع حصيلة ضحايا منتظري المساعدات منذ 27 مايو/ أيار الماضي إلى "ألف و132 شهيدا، و7 آلاف و521 إصابة" بعد استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة أكثر من 36 آخرين خلال 24 ساعة.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن معظم المساعدات التي دخلت مؤخرًا، وعددها 73 شاحنة فقط خلال يومين، قد تعرّضت للنهب والسرقة تحت أنظار جيش الاحتلال وطائراته المسيّرة.

وحذر المكتب الحكومي، في بيان، مساء أمس الأحد، من تفاقم الأزمة الإنسانية إلى مستوى مأساوي، حيث يعاني أكثر من 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.1 مليون طفل، من مجاعة شديدة تتوسع بشكل غير مسبوق، مشيرًا إلى المجاعة أودت بحياة 133 شخصاً حتى نهاية يوليو، من بينهم 87 طفلاً.

وأوضح أن الإنزالات الجوية التي رُوّج لها إعلاميًا لا تفي بالحاجة، ولم تعادل سوى شاحنتين من المساعدات، وقد سقطت حمولتها في مناطق قتالية حمراء يصعب على المدنيين الوصول إليها.

وأشار المكتب الحكوميّ، إلى أن الاحتلال يتعمد منع وصول المساعدات إلى مستودعات التوزيع، ضمن سياسة "هندسة الفوضى والتجويع".

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

ارتكبت قوات الاحتلال، فجر اليوم الإثنين، مجزرة جديدة، عقب قصف شقة سكنية لعائلة زعرب في منطقة المواصي غرب خان يونس، ما أدى لارتقاء 5 شهداء وإصابة 30 آخرين.

وأفادت مصادر صحفية، بأنّ الاحتلال ارتكب مجزرة ثانية، بعد قصف الاحتلال منزلًا من 3 طوابق لعائلة نوفل بالقرب من صناعة الوكالة في الحي الياباني غربي مدينة خانيونس.

وذكرت مستشفيات جنوب قطاع غزة، أنَّ أكثر من 10 شهداء و40 مصابا بقصف إسرائيلي على منطقتي الياباني والمواصي غربي خان يونس.





وارتقى 3 شهداء وأُصيب آخرون، جراء قصف للاحتلال استهدف منزلًا لعائلة عابد في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وتمكنت طواقم الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع في منازل ومخازن جراء قصف للاحتلال بجوار محطة تمراز بحي الدرج في مدينة غزة.

وأطلقت طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "كواد كوبتر" النار شرقي مدينة غزة، تزامنًا مع إطلاق نار مكثف من دبابات الاحتلال وقصف مدفعي متواصل.

وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلاً في محيط دوار أبو سمرة بمدنية دير البلح وسط قطاع غزة.

وواصل الاحتلال عملية نسف المنازل السكنية في مدينة خانيونس، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال منطقة السطر الغربي شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بارتقاء شهيدة وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال منزلاً في منطقة البصة بدير البلح وسط قطاع غزة.

واندلع حريق بعد قصف مدفعية الاحتلال منزلاً في شارع النفق بمدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين