الإعلامي الحكومي بغزَّة: 73 شاحنة فقط دخلت غزة ومعظمها تعرض للنهب

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن معظم المساعدات التي دخلت مؤخرًا، وعددها 73 شاحنة فقط خلال يومين، قد تعرّضت للنهب والسرقة تحت أنظار جيش الاحتلال وطائراته المسيّرة.

وحذر المكتب الحكومي، في بيان، مساء اليوم الأحد، من تفاقم الأزمة الإنسانية إلى مستوى مأساوي، حيث يعاني أكثر من 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.1 مليون طفل، من مجاعة شديدة تتوسع بشكل غير مسبوق، مشيرًا إلى المجاعة أودت بحياة 133 شخصاً حتى نهاية يوليو، من بينهم 87 طفلاً.

وأوضح البيان أن الإنزالات الجوية التي رُوّج لها إعلاميًا لا تفي بالحاجة، ولم تعادل سوى شاحنتين من المساعدات، وقد سقطت حمولتها في مناطق قتالية حمراء يصعب على المدنيين الوصول إليها.

وأشار المكتب الحكوميّ، إلى أن الاحتلال يتعمد منع وصول المساعدات إلى مستودعات التوزيع، ضمن سياسة "هندسة الفوضى والتجويع".

وأضاف، "شهدنا 3 عمليات إنزال جوي لم تعادل في مجموعها سوى شاحنتين من المساعدات، وقد سقطت حمولتها في مناطق قتال حمراء (وفق خرائط الاحتلال) يُمنع على المدنيين الوصول إليها، ما يجعلها بلا أي جدوى إنسانية".

ووصف المكتب الإعلامي ما يجري بـ"المسرحية الدولية الهزلية"، معتبرًا أن الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة فقدت الحد الأدنى من المصداقية.

وجدد التأكيد على أن "الحل الجذري" يتمثل فقط بفتح معابر قطاع غزة بشكل عاجل وبدون شروط، وكسر الحصار الظالم، وإدخال الغذاء وحليب الأطفال فوراً قبل فوات الأوان، فالعالم أمام مسؤولية تاريخية.

وطالب بـ"فتح المعابر فوراً، وبدون شروط، وكسر الحصار الظالم، وإدخال الغذاء وحليب الأطفال فورًا قبل فوات الأوان".

وحمّل البيان الاحتلال الإسرائيلي وشركاءه الدوليين – خصوصاً الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا – المسؤولية الكاملة عن تفاقم المجاعة، معتبرًا أن ما يجري هو جريمة إبادة جماعية ممنهجة.

كما ودعا الدول العربية والإسلامية وكل دول العالم بفتح المعابر فوراً. مطالبًا وسائل الإعلام إلى التوقف عن ترويج الشائعات والمعلومات الزائفة.