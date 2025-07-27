رابط التسجيل.. فرصة تدريب مدفوعة الأجر لمدة 4 شهور للشباب في غزة

وكالات/ فلسطين أون لاين

أعلنت جمعة إنقاذ المستقبل الشبابي فتح باب التسجيل في مشروع فرص التدريب مدفوعة الأجر لمدة 4 شهور بقيمة 500 يورو شهريًا بالشراكة مع منظمة إنقاذ الطفل الدولية.

يستهدف المشروع تدريب 90 شابًا وشابة من محافظات قطاع غزة، عبر برنامج تدريبي يمتد لمدة أربعة أشهر، يحصل خلاله كل متدرب على مقابل شهري قدره 500 يورو. للتسجيل اضغط هنا

يركز البرنامج على تمكين الشباب من المهارات المهنية والعملية في مجالات حيوية تخدم البيئة والمجتمع، مثل:

الزراعة المستدامة حماية البيئة إدارة الموارد المائية المهارات التقنية والمهنية المتقدمة

أهداف مشروع غزة نحو بيئة واقتصاد قادر على الصمود

دعم وتمكين الشباب من الجنسين في قطاع غزة، لا سيما الخريجين الجدد.

تطوير المهارات الفنية والمهنية اللازمة لاقتحام سوق العمل البيئي والاقتصادي.

تعزيز الابتكار والعمل التقني البيئي من خلال التدريب داخل مؤسسات تُعنى بالحلول الخضراء.

دمج الشباب في أنشطة الاقتصاد الأخضر وتعزيز فرص كسب العيش المستدام.

الفئات المستهدفة

يشمل المشروع الشباب المقيمين في المناطق التالية من قطاع غزة:

شمال غزة مدينة غزة محافظة الوسطى محافظة خانيونس

الشروط المطلوبة للتسجيل في مشروع غزة نحو بيئة واقتصاد قادر على الصمود

ويشترط في المتقدمين:

أن يكونوا من الفئة العمرية 18–29 عامًا.

أن يكونوا خريجين جامعيين أو حاصلين على تدريب مهني معتمد.

أن لا يكون لديهم مصدر دخل ثابت.

أن يكون لديهم رغبة حقيقية أو خبرة سابقة في العمل البيئي أو مشروعات الاقتصاد الأخضر.

موعد التسجيل

تم فتح باب التسجيل عبر نموذج إلكتروني مخصص، ويستمر استقبال الطلبات حتى يوم الخميس الموافق 31 يوليو 2025، في تمام الساعة الرابعة مساءً.

يُشجّع المشروع بشكل خاص مشاركة:

النساء

ذوي الإعاقة

الأفراد من الأسر التي تعيلها نساء

للاستفسار والتواصل

لمن يحتاج إلى معلومات إضافية، يمكن التواصل عبر الأرقام التالية خلال أيام الدوام الرسمي (الأحد إلى الخميس) من الساعة 8:00 صباحًا حتى 4:00 عصرًا: للتسجيل اضغط هنا