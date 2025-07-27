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الحكم بالسجن على 3 جنود "إسرائيليين" رفضوا القتال في غزة

27 يوليو 2025 . الساعة 20:02 بتوقيت القدس
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محكمة عسكرية إسرائيلية تسجن 3 جنود رفضوا القتال في غزة
متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت هيئة البث العبرية، اليوم الأحد، أن محكمة عسكرية أصدرت أحكامًا بالسجن على 3 جنود من الكتيبة 931 التابعة للواء ناحال، بعد رفضهم الانصياع للأوامر والدخول إلى قطاع غزة.

وبحسب الهيئة العبرية، تراوحت الأحكام بين 7 و12 يومًا، في حين لم يُبت بعد في ملف جندي رابع ضمن المجموعة نفسها، وقد جرى استبعاد الأربعة من المهام القتالية مستقبلًا.

الجنود الذين قاتلوا داخل غزة على مدار شهور سابقة، بحسب التقرير، عانوا من مشاهد قاسية وتجارب صادمة، وفقدوا عددًا من زملائهم، ما دفعهم إلى رفض الاستمرار في المعارك. وقالت والدة أحد الجنود إن "هذه التجارب ستظل محفورة في أعماقهم إلى الأبد".

وتأتي هذه الأحكام بعد قرار مماثل صدر في 29 مايو/أيار الماضي بسجن جنديين من لواء ناحال أيضًا لرفضهما المشاركة في العدوان.

في السياق ذاته، قالت هيئة البث إن عشرات من جنود الاحتياط في سلاح الطب أعلنوا رفضهم المشاركة مجددًا في الحرب، ووقعوا عريضة احتجاجًا على دعوات الاستيطان في غزة وغياب التقدم نحو صفقة تبادل مع المقاومة.

واعتبروا استمرار الحرب "غير منطقي"، مؤكدين أن مشاركتهم تسببت في صدمات نفسية وانهيار قيمي وإنساني.

من جانبها، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن أكثر من 100 ألف معاق من الجيش الإسرائيلي مسجّلون لدى وزارة الحرب، بينهم آلاف المصابين بأزمات نفسية، غالبيتهم أُصيبوا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضحت الصحيفة أن العام الماضي سجل أكثر من 9 آلاف إصابة نفسية، معظمهم من الجنود دون سن 30، وسط توقعات بارتفاع حاد هذا العام، في ظل استمرار العمليات العسكرية والرفض الشعبي المتنامي داخل وحدات الاحتياط.

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#جيش الاحتلال #غزة

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