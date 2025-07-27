رابط فحص نتائج الثانوية العامة توجيهي 2025 فلسطين.. الدورة الأولى

متابعة/ فلسطين أون لاين

يتجه الطلبة وأولياء أمورهم منذ الإعلان عن نتائج امتحانات الثانوية العامة التوجيهي لعام 2025 في فلسطين، للبحث عن رابط فحص نتائجهم.

حيث تحظى هذه المرحلة التعليمية بأهمية بالغة من قبل الطلبة وذويهم، وتعتبر محطة فاصلة بين التعليم المدرسي والتعليم الجامعي.

ومن خلال النتيجة التي يحصلون عليها، يستطيع طلبة الثانوية العامة توجيهي تحديد التخصص الجامعي الذي يرغبون بدراسته، فكلما كانت النتيجة مرتفعة، كانت فرص التخصصات المطروحة أمامهم أكبر.

يتم الإعلان عن نتائج توجيهي في كل عام بشكلٍ متزامنٍ في كلٍّ من الضفة الغربية والشتات عدا طلاب قطاع غزة للعام الثاني على التوالي نتيجة استمرار حرب الإبادة الجماعية.

كيفية البحث في رابط فحص نتائج التوجيهي 2025

يمكن معرفة نتيجة امتحانات التوجيهي 2025 في فلسطين والخارج للدورة الأولى من خلال خطوات بسيطة:

* الضغط على الرابط المخصص لفحص النتائج الثانوية العامة، هنا (https://psge.ps).

* إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المخصصة.

* الانتظار قليلاً لحين ظهور نتيجة امتحانات التوجيهي 2025.

نود الإشارة إلى أن رابط فحص نتائج الثانوية العامة التوجيهي لهذا العام سيتم تفعيله مباشرة على موقع وزارة التربية والتعليم العالي والمواقع الإخبارية المعتمدة، وفي تمام الساعة التاسعة من صباح هذا اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين