بعد ضجة فيديو غزة.. الأردن يفرج عن الناشط أيمن عبلي ومحاميه يوضح التهم

متابعة/ فلسطين أون لاين

قرر مدعي عام عمّان قرر إخلاء سبيل الناشط الأردني والممثل أيمن عبلي بكفالة مالية، بعد يومين من توقيفه على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية محتوى منشور على حسابه في "إنستغرام" تناول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وأوضح محامي الناشط الأردني أحمد عبد الله منكو، عبر حسابه على "الانستجرام"، أن توقيف عبلي جرى يوم الخميس الماضي، بناءً على شكوى وردت إلى وحدة الجرائم الإلكترونية، ووجهت له تهمة "نشر ما من شأنه المساس بالسلم المجتمعي"، بموجب المادة 17 من قانون الجرائم الإلكترونية.

وأضاف، أن استدعاء عبلي جاء على خلفية فيديو تم تداوله عبر حسابه على إنستغرام، تحدث فيه عن المجاعة في قطاع غزة، مشيرة إلى أنه راجع وحدة الجرائم الإلكترونية طواعية ولم يُعتقل من الشارع كما تم تداوله.

وأكدت المصادر أن عبلي أدلى بإفادته أمام المدعي العام، والذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق، معتبرة أن ما أُثير من شائعات حول القضية "عارٍ عن الصحة ويشوبه اللبس"، وشددت على أن عبلي، كمواطن أردني، له ما له من الحقوق وعليه ما عليه من الواجبات، ويخضع للقانون كأي مواطن آخر.

واختتمت محامي الناشط الأردني، بالقول إن فريق الدفاع سيتابع القضية أمام المحكمة المختصة، داعية إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات التي قد تسهم في اغتيال شخصية عبلي، مؤكدة في الوقت ذاته ثقتها في نزاهة القضاء الأردني وحرصه على تحقيق العدالة

وأوقفت السلطات الأردنية عبلي بعد أيام من تداول فيديو له يتحدث فيه عن الأوضاع الإنسانية في غزة، وهو ما لقي تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أيمن عبلي في تسجيله قبل اعتقاله إنه “في ظل المجاعة والقتل والجوع والدمار الذي يعانيه إخواننا في غزة، نحن قدمنا لهم خدمة أننا حرفيا شبعناهم. أهل غزة شبعانين بس عارف شو شبعانين؟ شبعانين خذلان منا، إحنا خذلناهم بطريقة لا يمكن للبشرية أن تتصورها”.

وأضاف المؤثر الأردني الذي يتابعه أكثر من 2 مليون شخص على “إنستغرام” أن “الاندفاع الذي حدث في بداية الحرب على غزة من العيب والحرام أن يتراجع. بعض الناس يقولون: أنا مجرد فرد، ماذا يمكنني أن أفعل إذا الحكومات نفسها عاجزة؟” أقول: ليس مطلوبا منك النتائج، أنت مطالب بأن تؤدي واجبك فقط، أن تشكر الله على النعمة التي أنعم بها عليك، سواء كانت متابعين أو منصبا، وأن تستخدم هذه النعمة للحديث عن المظلومين”.