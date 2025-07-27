بركة: الهدنة "الإنسانية" خدعة دولية تغطي مجازر الاحتلال في غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) علي بركة، أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم "الهدنة الإنسانية" كغطاء لارتكاب مزيد من الجرائم بحق المدنيين في قطاع غزة، معتبراً أن ما يجري على الأرض هو "استمرار لحرب الإبادة والتجويع بحق أكثر من مليوني إنسان محاصر".

وقال بركة في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن جنود الاحتلال أطلقوا النار بشكل مباشر على مواطنين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية في مناطق مختلفة من القطاع، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى، في جريمة وصفها بـ"البشعة" و"المضافة لسجل الاحتلال الأسود من المجازر وجرائم الحرب".

وأضاف: "ما يُسمى هدنة إنسانية هو محض تضليل لخداع الرأي العام الدولي"، داعياً الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل لوقف ما وصفها بـ"المجازر المتواصلة"، و"كسر الحصار الظالم"، و"فتح المعابر البرية لإدخال المساعدات دون قيد أو شرط".

وشدد القيادي في حماس، على أن صمت المجتمع الدولي تجاه ما يجري يُعد "مشاركة ضمنية" في الجرائم، وقال: "التاريخ لن يرحم من تواطأ أو وقف متفرجاً على معاناة شعبنا تحت نار القتل والتجويع".

وصباح الأحد، أعلنت إسرائيل بدء سريان ما سمته "تعليقا تكتيكيا محليا للأنشطة العسكرية" بمناطق محددة في غزة، للسماح بمرور مساعدات إنسانية.

ومطلع مارس/آذار تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق نار وتبادل أسرى مع "حماس" بدأ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، واستأنفت الإبادة، ومنذ ذلك الحين ترفض جميع المبادرات والمطالبات الدولية والأممية لوقف إطلاق النار.

وتعيش غزة أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخها، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتغلق إسرائيل منذ 2 مارس/آذار 2025، جميع المعابر مع القطاع وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.

وحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة بغزة، صباح الأحد، ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن المجاعة وسوء التغذية منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 133 فلسطينيا، بينهم 87 طفلا.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 204 آلاف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.