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في عبسان الكبيرة... القسَّام تنفِّذ كمينًا بعبوَّة ناسفة ضدَّ ناقلة جند إسرائيليَّة

27 يوليو 2025 . الساعة 16:44 بتوقيت القدس
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في عبسان الكبيرة... القسَّام تنفِّذ كمينًا بعبوَّة ناسفة ضدَّ ناقلة جند إسرائيليَّة
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها استهداف ناقلة جند إسرائيلية، في كمين محكم نُفّذ شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقالت القسام، في بلاغ عسكري صدر الأحد، "استهدفنا ناقلة جند صهيونية بعبوة شديدة الانفجار في عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوبي القطاع".

وجاء هذا الهجوم بالتزامن مع إعلان جيش الاحتلال عن مقتل جندي وإصابة تسعة آخرين، معظمهم بحالة حرجة أو خطيرة، إثر وقوع قوة تابعة له في حقل ألغام شرق خان يونس.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القوة المستهدفة كانت من "قصاصي الأثر"، وقد دخلت المنطقة بهدف تأمين ممر للقوات، قبل أن تنفجر بها عبوات ناسفة زرعتها المقاومة مسبقاً.

وأشارت حسابات إسرائيلية ومنصات مستوطنين إلى أن من بين المصابين قائد الوحدة، بينما وصفت حالة ثلاثة من الجرحى بالحرجة، وأربعة بالخطيرة. كما تدخلت مروحيات عسكرية إسرائيلية لإخلاء المصابين إلى مستشفى يخلوف.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق الأحد مقتل ضابط وجندي من لواء غولاني، جراء تفجير عبوة ناسفة استهدفت ناقلة جند في خان يونس، أمس السبت.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن العبوة كانت مزروعة داخل الناقلة نفسها.

وبهذا الإعلان، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ بداية يوليو إلى 18، فيما بلغ إجمالي قتلاه منذ بدء الحرب 898 جندياً، وفقاً لما أقرّ به الجيش الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة

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