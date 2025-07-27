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رسالة أولمبياد باريس: أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة

27 يوليو 2025 . الساعة 11:00 بتوقيت القدس
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ترجمة عبد الله الزطمة

شهد حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2025 حادثة أثارت جدلاً واسعًا، بعدما ظهرت رسالة ضخمة تحمل عبارة: "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة"، عُرضت على بالون ضخم في سماء العاصمة الفرنسية، في خطوة نفذتها منظمة العفو الدولية.

وحسب ما نشر موقع "يديعوت أحرنوت" اليوم الأحد، فإن الرسالة، التي وُصفت بأنها "معادية لإسرائيل" من قبل وسائل إعلام إسرائيلية، ظهرت باستخدام تقنية الليزر من فوق سطح مبنى في شارع ريفولي الرئيسي في باريس، بعد الساعة العاشرة والنصف مساءً، بحضور آلاف المتفرجين وعدد من الشخصيات الرسمية.

وذكرت رئيسة منظمة العفو الدولية في فرنسا، آن سابينيل باراس، في بيان صحفي:

"لا يمكن للعالم أن يواصل الوقوف موقف المتفرج غير مبالٍ إزاء إنكار الإنسانية. القانون الدولي هو بوصلتنا الوحيدة، ويجب وضع حد فوري لما يحدث في غزة".

وأعادت المنظمة التأكيد على اتهاماتها المتكررة لـ(إسرائيل) باستخدام التجويع كسلاح حرب، مشيرة إلى أن ذلك يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي. كما دعت فرنسا إلى اتخاذ "خطوات ملموسة" تتجاوز التصريحات السياسية، في إشارة إلى إعلان باريس الأخير بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقد أثارت هذه الخطوة ردود فعل متباينة بين مؤيدين ومعارضين، لا سيما أن الحدث الأولمبي يحظى بمتابعة عالمية، ويُنظر إليه كمنصة دولية للسلام والتقارب بين الشعوب، بينما يرى آخرون أن تجاهل ما يحدث في مناطق النزاع، مثل غزة، يُخالف مبادئ الإنسانية والعدالة الدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حرب الإبادة #أولمبياد باريس

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