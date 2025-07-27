مقتل ضابط وجندي من لواء "غولاني" بانفجار عبوة ناسفة في خان يونس

ترجمة: عبد الله الزطمة

قُتل ضابط وجندي من لواء "غولاني" في جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، جرّاء انفجار عبوة ناسفة استهدفت ناقلة جند مدرعة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفق ما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

ووفق البيان، فإن القتيلين هما: النقيب أمير سعد (22 عامًا) من بلدة يانوخ-جات، والرقيب ينون نوريئيل فانا (20 عامًا) من كريات تيفون.

كما أُصيب ضابط ثالث بجروح متوسطة خلال التفجير، الذي أدى إلى اشتعال النيران في المدرعة الإسرائيلية من طراز "ميركافا".

وبذلك، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 898 جنديًا منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، بينهم 18 قتيلاً خلال يوليو الجاري فقط.

وفي حديث لقناة عبرية، عبّر أحد أفراد عائلة الضابط القتيل عن حالة الإحباط السائدة، قائلاً: "هذه الحرب تلتهم أبناءنا... نخسر جنودًا كل يوم. كفى، آن الأوان للتفكير خارج الصندوق".

وتشهد مدينة خان يونس، التي تُعد من أبرز معاقل المقاومة الفلسطينية، تصعيدًا عسكريًا متواصلًا، وسط اشتباكات ضارية بين كتائب القسام وفصائل المقاومة من جهة، وقوات الاحتلال من جهة أخرى.

وتُشير تقارير إعلامية عبرية إلى تراجع وتيرة الهجمات الإسرائيلية، وتحول الاهتمام نحو مهام دفاعية وتأمين خطوط الإمداد، في ظل تحديات ميدانية متزايدة وخسائر بشرية متلاحقة.

ويأتي هذا التصعيد بعد يوم من إعلان جيش الاحتلال وفاة ضابط احتياط متأثرًا بجراح أصيب بها في تفجير سابق جنوب القطاع، ما يرفع عدد قتلى الجيش إلى ثلاثة خلال أقل من 48 ساعة.

وفي المقابل، تؤكد فصائل المقاومة أن خان يونس ستظل جبهة صامدة وخط دفاع استراتيجي، متوعدة بمزيد من العمليات النوعية التي تُكبّد الاحتلال مزيدًا من الخسائر.

المصدر / فلسطين أون لاين