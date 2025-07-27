البرش: لا قيمة للهدنة ما لم تتحول إلى فرصة حقيقية لإنقاذ الأرواح

طالب مدير عام وزارة الصحة في غزة د. منير البرش بإجراءات فورية وعاجلة لإنقاذ الأرواح، والاجلاء الطبي العاجل للجرحى من القطاع، مشددًا على أنه لا قيمة للهدنة التكتيكية التي أعلن عنها الاحتلال ما لم تتحول لفرصة حقيقية لإنقاذ الأرواح.

وأكد البرش في تصريحات صحفية اليوم الأحد، على ضرورة القيام بإجراءات فورية، وعاجلة لإنقاذ الأرواح، عبر الإجلاء الطبي العاجل للحالات الحرجة بإصابات في الدماغ والعمود الفقري، وللجرحى الذين هم بحاجة لعمليات معقدة تتطلب تقنيات غير متوفرة في غزة.

كما طالب بنقل المرضى الذين يتهددهم الموت إذا لم يُنقلوا فورًا للعلاج.

ودعا البرش لإدخال المستلزمات الطبية والغذائية بشكل عاجل وفي مقدمتها الحليب العلاجي للأطفال والرضّع، والمكملات الغذائية عالية البروتين والسعرات (مثل الإنشور).

كما أشار إلى ضرورة إدخال محاليل جلوكوز مركّزة (20% و50%)، وأغذية علاجية جاهزة (RUTF)، ومضادات حيوية وريدية، ومصادر البروتين كاللحوم والبيض والألبان والسكر.

وشدد البرش على أن هذه الهدنة لن تعني شيئًا إن لم تتحول إلى فرصة حقيقية لإنقاذ الأرواح، وكل تأخير يُقاس بجنازة جديدة، وكل صمتٍ يعني طفلًا آخر يموت في حضن أمّه بلا دواء ولا حليب.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن عن "تعليق تكتيكي" يومي لأنشطته العسكرية في المناطق التي لا يسيطر عليها مباشرةً في قطاع غزة "لأغراض إنسانية".

وقال المتحدث باسم الجيش عبر تطبيق "تليغرام": "سيبدأ اعتباراً من اليوم (الأحد) تعليق تكتيكي محلي للأنشطة العسكرية لأغراض إنسانية من الساعة العاشرة صباحاً (السابعة بتوقيت غرينتش) وحتى الساعة الثامنة مساءً (17:00 بتوقيت غرينتش)".

وأضاف أنّ "هذا التعليق سيشمل المناطق التي لا يتحرّك فيها الجيش، وهي مواصي خانيونس ودير البلح ومدينة غزة، وسيكون يومياً حتى إشعار آخر".

وكانت القناة 12 العبرية قد قالت، مساء السبت، إن الحكومة الإسرائيلية أقرت "هدنة إنسانية" في عدة مناطق بقطاع غزة لعدة ساعات، ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي "كبير"، لم تسمه، أن اجتماعاً عقده رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مع وزيري الجيش يسرائيل كاتس والخارجية جدعون ساعر وكبار مسؤولي الأمن، تقرر على إثره بدء "هدنة إنسانية" بغزة.

وفي وقت سابق من مساء أمس السبت، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يريد استئناف عمليات الإسقاط الجوي للإمدادات الإنسانية فوق قطاع غزة، ويريد أيضاً تمكين الأمم المتحدة من تسليم الغذاء والدواء عبر الممرات الإنسانية، وقال أيضاً إنه أُعيد توصيل محطة معالجة مياه الشرب في قطاع غزة بشبكة الكهرباء الإسرائيلية. وفي الوقت نفسه، قالت السلطات الإسرائيلية إن القتال سيستمر من أجل تحرير جميع المحتجزين وهزيمة حركة حماس.

المصدر / فلسطين أون لاين