الاحتلال يُجبر عائلتين مقدسيتين على هدم منزليهما في القدس

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عائلتين مقدسيتين على هدم منزليهما في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس، بأن بلدية الاحتلال أجبرت عائلة القراعين على تنفيذ هدم ذاتي قسري لمنزلها في حي الفاروق بجبل المكبر، تجنبًا لدفع غرامات باهظة، وتنفيذ الهدم بجرافات الاحتلال.

وأوضحت أن 6 شقق سكنية تحولت إلى ركام، بعدما اضطرت عائلة الحلواني إلى هدم بنايتها السكنية قسريًا بضغط من بلدية الاحتلال في بلدة بيت حنينا شمال القدس، مما أدى إلى تشريد نحو 30 فردًا، بينهم أطفال.

وتأتي هذه الجريمة في إطار التصعيد المتواصل لعمليات الهدم في مدينة القدس، ضمن مخطط الاحتلال لتفريغ المدينة من سكانها الأصليين وتغيير طابعها الديموغرافي.

وبحسب معطيات مقدسية، هدم الاحتلال أكثر من 153 منشأة هدمها أو جرفها وأجبر أصحابها على الهدم خلال النصف الأول من عام 2025.

المصدر / فلسطين أون لاين