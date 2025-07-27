حماس تدين قرصنة سفينة حنظلة: طاقمها يمثل ضمير الإنسانية الحي

قالت حركة المقاومة حماس، إن اعتراض الاحتلال الإسرائيلي لسفينة “حنظلة” في المياه الدولية واختطاف ركّابها ومنعها من الوصول إلى غزة المجوّعة، جريمة إرهاب وقرصنة وتحدٍّ سافر لإرادة الإنسانية.

وأضافت حماس، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال يرتكب جريمة قرصنة جديدة في عرض المياه الدولية، باعتراضه السفينة الإنسانية “حنظلة” ومنعها من الوصول إلى قطاع غزة المحاصر، الذي يتعرّض لحرب إبادة وتجويع ممنهج.

وثمنت “شجاعة المتضامنين الدوليين، وإصرارهم على الإبحار نحو قطاع غزة، رغم إرهاب كيان الاحتلال وتهديداته”، مشيرة إلى أن رسالتهم قد وصلت إلى شعبنا في غزة وإلى العالم.

وحيّت حماس الجهود الدولية، لا سيّما المبادرات الشعبية الحرّة لكسر الحصار الجائر عن قطاع غزة، مؤكدة أن هذه التحرّكات تمثّل ضمير الإنسانية الحي، وتكشف زيف ادعاءات الاحتلال، وتواطؤ بعض الأطراف الدولية معه في استمرار معاناة شعبنا.

وحملت حكومة مجرم الحرب نتنياهو كامل المسؤولية عن سلامة المتضامنين الإنسانيين مع غزة، داعية الأحرار إلى مواصلة تسيير السفن والقوافل حتى كسر الحصار الظالم، ووقف سياسة التجويع والتعطيش ضد الأطفال والمدنيين العزّل.

وطالبت حركة حماس الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بتحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، بإدانة هذه الجريمة، والضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة والتجويع والحصار بحق شعبنا الفلسطيني في غزة، ومحاسبة قادته على جرائمهم ضد الإنسانية.

وقرصنت قوات جيش الإسرائيلي، مساء أمس السبت، سفينة “حنظلة” التي تقل متضامنين دوليين خلال توجهها إلى قطاع غزة، في محاولة لكسر الحصار القاتل المفروض على القطاع الفلسطيني.

وأظهر بث مباشر لحظة اقتحام جنود جيش الإسرائيليين السفينة وهم يحملون أسلحتهم، ويأمرون المتضامنين على متنها من برلمانيين ونشطاء وصحفيين برفع أيديهم إلى الأعلى، قبل أن تعتقلهم.

وكانت السفينة قد أعلنت في ساعة متأخرة من مساء أمس، تفعيل حالة الطوارئ بعد رصد زوارق حربية ومسيّرات إسرائيلية بالقرب منها، حيث باتت على بعد أكثر من 70 ميل بحري من شواطئ غزة.

وذكر ناشطون على متن السفينة، أن قوات بحرية إسرائيلية تقترب منهم؛ فيما أفادت تقارير إسرائيلية بأن الجيش يستعد للسيطرة على السفينة هذه الليلة.

وقالت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، مساء السبت، إن سفينة “حنظلة” تواصل تقدمها باتجاه القطاع، وباتت على بعد نحو 70 ميلا فقط من شواطئه، وسط مخاوف من اعتراضها من قبل قوات البحرية الإسرائيلية.

وفي 13 تموز/ يوليو الجاري، أبحرت “حنظلة” من ميناء سيراكوزا الإيطالي، قبل أن ترسو في ميناء غاليبولي في 15 من الشهر نفسه، لتجاوز بعض المشكلات التقنية، لتعاود الإبحار مجددا في 20 تموز/ يوليو باتجاه غزة، وعلى متنها 21 ناشطا.

جدير بالذكر أن سفينة “الضمير” لكسر الحصار عن غزة، تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية في 2 مايو/ أيار الماضي، أثناء محاولتها الإبحار نحو غزة، ما تسبب في ثقب بهيكلها واندلاع حريق في مقدمتها.

وفي 9 حزيران/ يونيو الماضي، استولى جيش الاحتلال الإسرائيلي على سفينة “مادلين” ضمن “أسطول الحرية” من المياه الدولية، بينما كانت في طريقها إلى قطاع غزة المحاصر لنقل مساعدات إنسانية، واعتقل 12 ناشطا دوليا كانوا على متنها، ولاحقا رحلت إسرائيل الناشطين شرط التعهد بعدم العودة إليها.

واستفحلت المجاعة مؤخرا داخل القطاع، وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة، فلسطينيين بالقطاع وقد بدت أجسادهم أشبه بهياكل عظمية جراء الجوع الشديد، فضلا عن إصابتهم بالغثيان والإعياء وفقدان الوعي.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة، بدعم أميركي، أكثر من 203 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

المصدر / فلسطين أون لاين