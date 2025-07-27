لليوم الـ 660.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ 660 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وبحسب مصادر طبية في مستشفيات غزة، استشهد 86 مواطناً في غارات إسرائيلية على مناطق عدة من قطاع غزة منذ فجر أمس السبت، بينهم 43 من طالبي المساعدات.

وأشارت وزارة الصحة، اليوم السبت، إلى أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم، بلغت8,581 شهيدًا و32,436 إصابة، معلنةً ارتفاع عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال عن “تعليق تكتيكي محلي للأعمال العسكرية في مناطق محددة لأغراض إنسانية” وذلك من الساعة العاشرة صباحًا (⁦‪10:00‬⁩) وحتى الساعة الثامنة مساء (⁦‪20:00‬⁩).

وقصفت مدفعية الاحتلال صباح اليوم منطقة السطر الغربي بمدينة خان يونس.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرقي مدينة غزة.

واستشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال فجر اليوم خيمة للنازحين جنوبي دير البلح وسط قطاع غزة، عرف منهم: رحاب أبو عودة وعبدالله ماجد اليازوري وبيسان اليازوري.

واستشهد 6 مواطنين من عائلة العمور، وأصيب آخرين جراء قصف الاحتلال فجر ايوم خيمتهم في منطقة أصداء شمال غربي مدينة خان يونس، والشهداء هم: رامي فايق العمور وطفليه فايق ووتين، ويوسف محمد العمور ونجله عماد، والشاب أمير عاطف العمور.

ونسفت قوات الاحتلال فجر اليوم عددًا من منازل المواطنين شرقي مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة على مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، خلفت حتى الآن – وفق وزارة الصحة- أكثر من 59,733 شهيدًا بالإضافة إلى 144,477 جرحى بإصابات متفاوتة، وأكثر من 11 ألف مفقود، ومجاعة أودت بحياة العشرات، فيما يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف نزوح قسري وسط دمار شامل.

ومن الشهداء 8,581 شهيدا، ومن الإصابات 32,436 إصابة استهدفوا بعد تنصل الاحتلال من اتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس 2025.

وبلغ عدد الشهداء منذ حول الاحتلال نقاط التوزيع المحدودة إلى مصائد للقتل في 27 مايو/أيار الماضي، نحو 1121 شهيدا، و7485 مصابا، و45 مفقودا، مع استخدام ما يسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” – ذات الصبغة الإسرائيلية الأميركية والمرفوضة أمميًا – كأداة لفرض معادلة الخضوع والقتل تحت غطاء “العمل الإنساني”.

المصدر / فلسطين أون لاين