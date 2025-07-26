مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين في كمين مركب للقسام بخان يونس

قتل ثلاثة جنود إسرائيليون وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في كمين مركب نفذته كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت منصات إعلامية للمستوطنين، بأن مقاومين خروجوا من فتحة نفق وألصقوا عبوة ناسفة على ناقلة جند إسرائيلية من طراز "نمر"، وفجروها.

وذكرت المنصات الاستيطانية، بأن الانفجار أدى إلى مقتل جنديين وإصابة ثالث بجروح خطيرة.

من جانبه، قال موقع "حدشوت بزمان" العبري، إن الانفجار استهدف ناقلة جند أثناء تنفيذ مهمة ميدانية في جنوب القطاع، مرجحًا أن يكون ناجمًا عن عبوة ناسفة زرعت في مسار الآلية.

وأشار الموقع إلى أن الانفجار أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوة العسكرية، دون الكشف عن أعداد دقيقة، في ظل استمرار التكتم الرسمي وفرض الرقابة العسكرية على تفاصيل الحادث.

في المقابل، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مسؤوليتها عن تنفيذ العملية، مؤكدة أنها استهدفت ناقلتي جند بعبوتي "العمل الفدائي" المتطورة، تم وضعهما بدقة داخل قمرتي القيادة، ما أدى إلى احتراق الناقلتين بالكامل ومقتل طاقمهما.

وأضافت القسام أنها استهدفت ناقلة جند ثالثة بقذيفة "الياسين 105"، ما أدى إلى تدميرها، مشيرة إلى أنها رصدت لاحقاً حفاراً عسكرياً إسرائيلياً يقوم بمحاولة دفن الآليات المدمرة لإخماد النيران، كما رُصد هبوط مروحيات عسكرية إسرائيلية لإجلاء القتلى والجرحى من الموقع المستهدف.

وتأتي العملية ضمن سلسلة من عمليات "حجارة داوود" التي تنفذها القسام ضد لقوات الاحتلال في قطاع غزة، في ظل استمرار المواجهات والمعارك الميدانية التي أوقعت خسائر متزايدة في صفوف جنود الاحتلال خلال الأسابيع الأخيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين