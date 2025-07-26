قوات الاحتلال يقتحم وادي الفارعة وترمسعيا

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، تصعيدها الميداني في الضفة الغربية، من خلال تنفيذ اقتحامين متزامنين في كل من وادي الفارعة جنوب طوباس وبلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، ما أثار حالة من التوتر والقلق في صفوف الأهالي.

ووفقًا لمصادر محلية، اقتحمت قوات الاحتلال الشارع الرئيسي في منطقة وادي الفارعة، وأطلقت قنابل الغاز بكثافة، ما تسبب في اشتعال النيران في أراضٍ زراعية مجاورة، قبل أن تنسحب الآليات العسكرية باتجاه حاجز الحمرا.

وفي الوقت ذاته، دخلت قوة من جيش الاحتلال بلدة ترمسعيا، وانتشرت في شوارعها دون الإعلان عن أي مداهمات أو اعتقالات، وسط تخوفات من هجمات محتملة قد تشنها مجموعات استيطانية متطرفة كانت تنشط في محيط البلدة خلال الأيام الماضية.

وتأتي هذه الاقتحامات في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من الضفة الغربية، ضمن حملة ميدانية مستمرة تشمل مداهمات ليلية واستفزازات متكررة لسكان البلدات والقرى.

المصدر / فلسطين أون لاين