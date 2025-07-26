قوات الاحتلال تنصب حاجزًا عسكريًا شرقي طولكرم

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حاجز عسكريًا على دوار اكتابا شرق مدينة طولكرم، تزامنًا مع عدوانها على المدينة ومخيمي طولكرم ونور شمس لليوم الـ181.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات من مشاة جيش الاحتلال تمركزت وسط الدوار اكتابا، حيث تعمد الجنود عرقلة حركة المركبات وتوقيف عدد منها وتفتيشها، والتدقيق في هويات المواطنين، دون أن يُبلّغ عن اعتقالات.

وتواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي عدوانها على مدينة ومخيمي طولكرم ونور شمس، وكذلك مخيم جنين منذ نحو ستة اشهر وسط إجبار أهل تلك المخيمات على النزوح منها وهدم مئات المنازل، حيث جرى تهجير أكثر من 40 ألف شخص من هذه المخيمات.

وأسفر العدوان المتواصل على طولكرم ومخيميها عن استشهاد 14 مواطناً، وتهجير ما يزيد على 25 ألف مواطن، وتدمير ما لا يقل عن 400 منزل تدميراً كلياً، و2573 منزلاً تضررت جزئياً، في ظل استمرار إغلاق مداخل المخيمين بالسواتر وتحويلهما إلى مناطق شبه خالية من الحياة، بحسب اللجنة الإعلامية في طولكرم.

وتسبب العدوان على مخيم جنين بنزوح قرابة 22 ألف مواطن قسراً، أجبرهم الاحتلال على مغادرة منازلهم ويمنع عودتهم إليها حتى اللحظة، فيما استشهد 42 مواطناً، بينهم اثنان برصاص أجهزة السلطة، بحسب اللجنة الإعلامية لمخيم جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين