لازاريني: إيصال المساعدات لغزة برًا أسهل وأكثر فاعليها من إنزالها جوًا

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، أن الإنزال الجوي للمساعدات لن ينهي المجاعة المتفاقمة في قطاع غزة، ويمكن أن يتسبب بقتل مدنيين.

وقال لازاريني، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن "الإنزال الجوي للمساعدات على غزة مجرد تشتيت للأنظار وذر للرماد في العيون".

وأضاف أن الإنزال الجوي للمساعدات "لن يوقف المجاعة المتفاقمة في غزة، فهي مكلفة وغير مجدية، ومن الممكن أن تقتل المدنيين". وشدد أن إيصال المساعدات برًا "أسهل بكثير، وأكثر فاعلية وسرعة وأمانا وكرامة لأهالي غزة".

وأشار إلى أن لدة الوكالة ما يعادل 6 آلاف شاحنة مساعدات في الأردن ومصر تنتظر الضوء الأخضر لدخول غزة، داعيًا إلى "رفع الحصار وفتح المعابر والسماح للأمم المتحدة وشركائها بالعمل في غزة دون عوائق.

وكان مسؤول إسرائيلي قد كشف، الأسبوع الماضي، أن "إسرائيل" تجري محادثات مع 3 دول في المنطقة لبحث إمكانية تنفيذ عمليات إنزال جوي للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأمس الجمعة، نقلت شبكة (سي إن إن) عن مسؤول أمني إسرائيلي إن تل أبيب ستسمح للدول الأجنبية بإنزال المساعدات جواً على قطاع غزة، مضيفاً أنه من المتوقع أن يتم ذلك "في الأيام المقبلة"، مشيرًا إلى أن الأردن والإمارات ستنفذان عمليات الإسقاط.

وقوبلت فكرة إسقاط المساعدات جوا بمعارضة شديدة من أطراف فلسطينية عديدة ومنظمات حقوقية وإنسانية دولية، والتي شددت على ضرورة فتح المعابر وإدخال المساعدات برا.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد سمح في السابق بإسقاط المساعدات جواً على غزة، لكن العملية كانت مكلفة وغير آمنة، إذ قُتل عشرات الفلسطينيين نتيجة سقوط المساعدات عليهم أو في مناطق خطرة.

وفي وقت سابق، حذّر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت، من كارثة إنسانية وشيكة وغير مسبوقة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. إذ يُواجه أكثر من 100 ألف طفل أعمارهم من عامين، بينهم 40 ألف طفل رضيع تقلّ أعمارهم عن عام واحد، خطراً متفاقماً يهدد حياتهم.

ويعيش قطاع غزة أسوأ أيام حرب الإبادة على الإطلاق، في ظلّ تفشّي الجوع والمرض وانعدام المواد الغذائية، بفعل الحصار الإسرائيلي. وضجت شبكات التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو تُظهر انهيار مجوعين وإصابتهم بالإعياء وفقدان التوازن من جراء الجوع الشديد، بينما ظهرت آثار ذلك على أجسادهم التي بدت كهياكل عظمية.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصاراً على قطاع غزة منذ بداية حرب الإبادة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، واشتدّ الحصار مطلع مارس/ آذار الماضي، ليبلغ ذروته في الأسابيع الأخيرة بعد نفاد مختلف المقوّمات الأساسية للحياة.

المصدر / فلسطين أون لاين