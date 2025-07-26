الأمم المتحدة تعقد الأسبوع المقبل مؤتمرًا دوليًا لإحياء حل الدولتين

تسعى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بدفع من قرار فرنسا الاعتراف بفلسطين، الأسبوع المقبل لإحياء حل الدولتين من خلال اجتماعٍ تغيب عنه إسرائيل التي تتعرض لضغوطٍ لإنهاء الحرب في غزة، يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الاتحاد الأفريقي، اليوم السبت عن ترحيبه بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين.

وكان من المقرر عقد المؤتمر الذي دعت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة برئاسة فرنسا والمملكة العربية السعودية، في يونيو/ حزيران على أعلى مستوى.

وبعد تأجيله بسبب العدوان الإسرائيلي على إيران، تُعقد اجتماعات الاثنين في نيويورك على مستوى الوزراء، تمهيداً لقمةٍ متوقعة في سبتمبر/ أيلول. وقبل الاجتماع، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس أنه سيعترف رسمياً بدولة فلسطين في سبتمبر.

وفيما لا يُتوقع أن يترك المؤتمر "أثراً يُذكر"، قال ريتشارد غوان، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية "إن إعلان ماكرون يُغير المعدلة".

وأوضح في تصريح لوكالة فرانس برس أنه "سيُسارع مشاركون آخرون إلى التفكير في ما إذا كان ينبغي لهم هم أيضاً إعلان نيتهم الاعتراف بفلسطين".

وتفيد قائمة أعدّتها وكالة الأنباء الفرنسية، بأنّ 142 دولة على الأقل من أصل 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة، بما فيها فرنسا، تعترف الآن بدولة فلسطين التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.

في عام 1947، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين التي كانت آنذاك تحت الانتداب البريطاني إلى دولتين مستقلتين، إحداهما يهودية، والأخرى عربية. وفي العام التالي، أُعلن قيام دولة إسرائيل.

وتحظى فلسطين بصفة "دولة مراقب غير عضو" في الأمم المتحدة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2012. وفي مايو/ أيار 2024، صوتت الجمعية العامة الأممية لصالح مشروع قرار يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة، لكن "الفيتو" الأميركي بمجلس الأمن حال دون ذلك.

المصدر / فلسطين أون لاين