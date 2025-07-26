فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قيادات ونشطاء في رام الله يواصلون الإضراب عن الطعام

الصِّحَّة: 8,581 شهيدًا و32,436 إصابة منذ استئناف حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

وفاة طفل رضيع في غزَّة نتيجة سوء التغذية ونقص الحليب

الأغذية العالمي: ثلث سكان غزَّة لا يأكلون لأيام والأزمة الغذائية بلغت مستويات غير مسبوقة

شهيد في قصف مسيَّرة الاحتلال مركبةً جنوبي لبنان

المكتب الحكومي: غزَّة على أعتاب مقتلة جماعية مرتقبة بحق 100,000 طفل خلال أيام

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

محاجنة: الصمت الدولي يفاقم الانتهاكات بحق الأسرى ومعاناتهم

الصحة بغزَّة: 47% من الأدوية الأساسية رصيدها صفر في مستشفيات القطاع

حماس: المُفاوضات شهدت تقدُّمًا فعليًا والوسطاء عبَّروا عن تقديرهم لموقفنا الجاد

"حصيلةٌ جديدة لشهداء لقمة العيش"

الصِّحَّة: 8,581 شهيدًا و32,436 إصابة منذ استئناف حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

26 يوليو 2025 . الساعة 14:21 بتوقيت القدس
...
الصِّحَّة: 8,581 شهيدًا و32,436 إصابة منذ استئناف حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 57 شهيدًا منهم 3 شهداء تم انتشالهم و512 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 29 شهيدًا وأكثر من 165 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,121 شهيدًا وأكثر من 7,485 إصابة، وفقًا لتقرير الصحة.

وأشارت إلى أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم، بلغت8,581 شهيدًا و32,436 إصابة، معلنةً ارتفاع عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وذكرت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة