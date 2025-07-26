الأغذية العالمي: ثلث سكان غزَّة لا يأكلون لأيام والأزمة الغذائية بلغت مستويات غير مسبوقة

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم، إن حوالى ثلث سكان قطاع غزة لا يأكلون لأيام، محذرًا من أن سوء التغذية في تزايد حادّ.

وأفاد البرنامج في بيان، اليوم السبت، بأن "الأزمة الغذائية في غزة بلغت مستويات من اليأس غير مسبوقة.

وأضاف، أن حوالي شخص من أصل ثلاثة لا يأكل لأيام ، وسوء التغذية في تزايد حاد حيث أن تسعين ألف امرأة وطفل بحاجة عاجلة إلى العلاج.

وحذّر المكتب الإعلامي الحكومي، بأشد العبارات من كارثة إنسانية غير مسبوقة وشيكة يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة، حيث يُواجه أكثر من 100,000 طفل أعمارهم من عامين، بينهم 40,000 طفل رضيع أعمارهم أقل من عام واحد.

وقال المكتب الحكومي في بيان صحفي، اليوم السبت، إنّ "هؤلاء الأطفال يواجهون خطر الموت الجماعي الوشيك خلال أيام قليلة، في ظل انعدام حليب الأطفال والمكملات الغذائية بشكل كامل، واستمرار إغلاق المعابر ومنع دخول أبسط المستلزمات الأساسية".

وأضاف، "نحن أمام مقتلة جماعية مرتقبة ومتعمّدة ترتكب ببطء ضد الأطفال الرضّع الذين باتت أمهاتهم ترضعهم المياه بدلاً من حليب الأطفال منذ أيام، وذلك نتيجة سياسة التجويع والإبادة التي ينتهجها الاحتلال "الإسرائيلي".

وأشار إلى أن المستشفيات والمراكز الصحية سجلت خلال الأيام الأخيرة ارتفاعاً يومياً بمئات حالات سوء التغذية الحاد والمهدد للحياة، دون أي قدرة على الاستجابة أو العلاج بسبب شبه الانهيار للقطاع الصحي وانعدام الموارد الطبية والغذائية. فيما بلغ العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 122 حالة وفاة، من بينهم 83 طفلاً.

وحذّرت وزارة الصحة في قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي لا يفرض فقط حصارًا خانقًا، بل يشنّ "حرب تجويع" ممنهجة تستهدف السكان، في ظل انهيار المنظومة الصحية وتراجع حاد في الإمدادات الطبية والوقود .

وكشفت الصحة في تصريحات صحفية، اليوم السبت، عن استشهاد 1066 فلسطينيًا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات إنسانية، جراء استهداف مباشر من قبل قوات الاحتلال، في مشهد يعكس حجم المعاناة اليومية التي يعيشها المدنيون تحت الحصار والقصف.

وقالت، إنّ "غزة لا تشهد مجاعة بل حرب تجويع تشنها قوات الاحتلال". وأشارت إلى أنَّ ما دخل من أدوية ومستلزمات طبية لا يكفي لتلبية الاحتياجات العاجلة لأهالي القطاع، لافتةً إلى أنّ 47% من الأدوية الأساسية في مخزون الوزارة رصيدها صفر.

وأوضحت الصحة، أنَّه لم يدخل أي جهاز طبي إلى القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، منوهةً إلى أنه لا يوجد أي جهاز رنين مغناطيسي ولا أجهزة أشعة مقطعية في القطاع.

وتواصل "إسرائيل" بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 203 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

المصدر / فلسطين أون لاين