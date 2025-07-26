شهيد في قصف مسيَّرة الاحتلال مركبةً جنوبي لبنان

ارتقى شهيد، اليوم السبت، في قصف مُسيَّرة إسرائيلية مركبة في جنوب لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن ارتقاء شهيد كان يستقل مركبة على طريق الطويري صريفا جنوب لبنان.

وكانت "إسرائيل" قد بدأت عدوانها على لبنان في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قبل أن يتصاعد ويتحوّل إلى حرب واسعة النطاق اعتبارًا من 23 أيلول/ سبتمبر 2024.

وخلفت هذه الحرب أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إلى جانب دمار واسع في البنية التحتية وموجات تهجير داخلية في الجنوب اللبناني.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، وسجّلت منذ بدء الهدنة آلاف الانتهاكات أسفرت عن استشهاد نحو 216 شخصا، وإصابة 508 آخرين بجروح متفاوتة، وفق معطيات رسمية.

المصدر / وكالات