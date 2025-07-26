المكتب الحكومي: غزَّة على أعتاب مقتلة جماعية مرتقبة بحق 100,000 طفل خلال أيام

حذّر المكتب الإعلامي الحكومي، بأشد العبارات من كارثة إنسانية غير مسبوقة وشيكة يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة، حيث يُواجه أكثر من 100,000 طفل أعمارهم من عامين، بينهم 40,000 طفل رضيع أعمارهم أقل من عام واحد.

وقال المكتب الحكومي في بيان صحفي، اليوم السبت، إنّ "هؤلاء الأطفال يواجهون خطر الموت الجماعي الوشيك خلال أيام قليلة، في ظل انعدام حليب الأطفال والمكملات الغذائية بشكل كامل، واستمرار إغلاق المعابر ومنع دخول أبسط المستلزمات الأساسية".

وأضاف، "نحن أمام مقتلة جماعية مرتقبة ومتعمّدة ترتكب ببطء ضد الأطفال الرضّع الذين باتت أمهاتهم ترضعهم المياه بدلاً من حليب الأطفال منذ أيام، وذلك نتيجة سياسة التجويع والإبادة التي ينتهجها الاحتلال "الإسرائيلي".

وأشار إلى أن المستشفيات والمراكز الصحية سجلت خلال الأيام الأخيرة ارتفاعاً يومياً بمئات حالات سوء التغذية الحاد والمهدد للحياة، دون أي قدرة على الاستجابة أو العلاج بسبب شبه الانهيار للقطاع الصحي وانعدام الموارد الطبية والغذائية. فيما بلغ العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 122 حالة وفاة، من بينهم 83 طفلاً.

وطالب المكتب الحكومي إدخال حليب الأطفال والمكملات الغذائية فوراً إلى قطاع غزة، وضرورة فتح المعابر بشكل فوري ودون أي شروط.

وشدد على ضرورة كسر الحصار الإجرامي بالكامل، والتحرك الدولي العاجل لوقف هذه المقتلة الجماعية البطيئة.

وحمّل المكتب الحكومي الاحتلال "الإسرائيلي" والدول المنخرطة في الإبادة الجماعية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الوشيكة، محذِّرًا من أن استمرار الصمت الدولي هو تواطؤ صريح في الإبادة الجماعية للأطفال في غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين