الصحة بغزَّة: 47% من الأدوية الأساسية رصيدها صفر في مستشفيات القطاع

حذّرت وزارة الصحة في قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي لا يفرض فقط حصارًا خانقًا، بل يشنّ "حرب تجويع" ممنهجة تستهدف السكان، في ظل انهيار المنظومة الصحية وتراجع حاد في الإمدادات الطبية والوقود .

وكشفت الصحة في تصريحات صحفية، اليوم السبت، عن استشهاد 1066 فلسطينيًا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات إنسانية، جراء استهداف مباشر من قبل قوات الاحتلال، في مشهد يعكس حجم المعاناة اليومية التي يعيشها المدنيون تحت الحصار والقصف.

وقالت، إنّ "غزة لا تشهد مجاعة بل حرب تجويع تشنها قوات الاحتلال".

وأشارت إلى أنَّ ما دخل من أدوية ومستلزمات طبية لا يكفي لتلبية الاحتياجات العاجلة لأهالي القطاع، لافتةً إلى أنّ 47% من الأدوية الأساسية في مخزون الوزارة رصيدها صفر.

وأوضحت الصحة، أنَّه لم يدخل أي جهاز طبي إلى القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، منوهةً إلى أنه لا يوجد أي جهاز رنين مغناطيسي ولا أجهزة أشعة مقطعية في القطاع.

وأضافت، "ما وصلنا من وقود بعد طلبات استعجالية لا يكفي لأكثر من 48 ساعة".

وذكرت الصحة، أنَّ 260 طفلا يحتاجون إلى مكملات غذائية في ظل نقص الغذاء والدواء للبقاء على قيد الحياة.

وتواصل "إسرائيل" بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 203 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.



المصدر / فلسطين أون لاين