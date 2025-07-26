الصليب الأحمر: ليس ثمة أعذار تسوّغ ما يحدث في غزَّة

ناشدت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، الدول بالتحرك الجماعي العاجل لإنهاء المعاناة المقيتة في غزة.

وقالت سبولياريتش في تصريحات صحفية، اليوم السبت، "ليس ثمة أعذار تسوّغ ما يحدث في قطاع غزة"، مؤكدةً أنَّ كل دقيقة تمر من دون التوصل إلى وقف لإطلاق النار تعني إزهاق أرواح المزيد من المدنيين.

وأكدت، أنَّ حجم المعاناة الإنسانية ومستوى التجريد من الكرامة البشرية تجاوز لكل المعايير المقبول.

وأمس الجمعة، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 122 شهيداً، من بينهم 83 طفلاً، في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 145 يوماً، محذراً من أن القطاع يشهد جريمة تجويع ممنهجة ترتكب على مرأى ومسمع العالم.

وعبّر المكتب الحكومي، عن بالغ الحزن والصدمة من استمرار هذا الوضع الكارثي، ووجّه نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي لوقف المجاعة وفتح جميع المعابر فوراً، مع التأكيد على الحاجة الفورية لإدخال حليب الأطفال والمساعدات الغذائية والطبية، بمعدل لا يقل عن 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يومياً، لإنقاذ ما تبقى من حياة تحت الأنقاض والجوع.

وتواصل "إسرائيل" بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 203 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.





المصدر / فلسطين أون لاين