وحدات تأمين أسرى الاحتلال في غزَّة تُفعِّل بروتوكول "التخلص الفوري" وأمن المُقاومة يكشف التَّفاصيل

كشف ضابط في أمن المقاومة، عن رفع درجة الجهوزية لدى وحدات تأمين الأسرى في قطاع غزة، تحسبًا لمحاولات "إسرائيلية" محتملة لتنفيذ عمليات خاصة تهدف لتحرير الأسرى المحتجزين لدى المقاومة.

وأشار الضابط في تصريح نشرته منصة "الحارس" الأمنية، أمس الجمعة، إلى وجود تقديرات أمنية بزيادة احتمالات تنفيذ العدو لمحاولات تسلل أو عمليات نوعية في هذا السياق.

وأكد أن المقاومة فعّلت بروتوكول "التخلص الفوري" ضمن خطط الطوارئ، دون الكشف عن تفاصيله لأسباب أمنية.

كما دعا الضابط أهالي القطاع إلى اليقظة والإبلاغ عن أي تحركات أو سلوكيات مشبوهة سواء من أشخاص أو مركبات، عبر قادة المقاومة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي، والولايات المتحدة الأمريكية، مساء الخميس الماضي، استدعاء وفديهما المفاوضين بشأن هدنة في قطاع غزة من الدوحة، لمواصلة المشاورات، بعد تسليم حماس ردها على آخر المقترحات المقدّمة للحركة.

وحذرت عائلات الأسرى الإسرائيليين، من أن "تضييع فرصة أُخرى، فشل أمني وسياسي، ضمن سلسلة لا تنتهي من الإخفاقات".

ومن جهته، أكّد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" طاهر النونو، أن الحركة تعاملت بـ"إيجابية مطلقة" مع جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

واستغرب النونو تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن المفاوضات، مؤكدًا حصول تقدم في المباحثات غير المباشرة بين حماس و"إسرائيل".

وقال مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في تصريحات صحفية للتلفزيون العربي، أمس الجمعة، إنّ الحركة "جاهزة لاستكمال المفاوضات، وجادة في مسألة التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب" الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

وكشف، أن قضية الأسرى لم تناقش بعد في مفاوضات الدوحة، التي استمرت على مدار الأسابيع الأخيرة، مؤكدًا أنها "كانت مفترضًا أن تناقش الأسبوع المقبل".

وأوضح، أن "المفاوضات كانت تسير بشكل إيجابي"، معتبرًا أن التصريحات الأميركية ليس لها أي مبرر.

المصدر / فلسطين أون لاين