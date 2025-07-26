الإغاثة الطِّبيَّة: متخوِّفون من تردي سوء التغذية إلى الدرجة الخامسة بين الأطفال في غزَّة

أكد مدير الإغاثة الطبية في غزة محمد أبو عفش، نفاد كل الموارد من الأدوية والمسكنات في مستشفيات قطاع غزة، جرَّاء منع الاحتلال إدخال الأدوية والمعدات الطبية اللازمة في ظل تواصل الحصار والإبادة الجماعية.

وقال أبو عفش في تصريحات صحفية، اليوم السبت، "متخوفون من تردي سوء التغذية إلى الدرجة الخامسة بين الأطفال ما يعني وفاتهم".

وأشار إلى أنَّ نحو 84 طفلا و32 مواطنا في المستشفيات يعانون من سوء التغذية، مشيرًا إلى أنَّ الأمهات في المستشفيات عاجزات عن الرضاعة بسبب معاناتهن من سوء التغذية.

وأوضح، وجود تفاقم ملحوظ في الالتهابات الجلدية بين الأطفال بسبب عدم وجود المياه ووسائل النظافة، مؤكدًا أنّ أعدادًا كبيرة من الأطفال يعانون سوء التغذية الحاد في مستشفى الرنتيسي.

وأضاف أبو عفش، "لا بد من إدخال حليب الأطفال بشكل فوري لإنقاذ حياة الأطفال والمواليد الجدد".

وأمس الجمعة، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 122 شهيداً، من بينهم 83 طفلاً، في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 145 يوماً، محذراً من أن القطاع يشهد جريمة تجويع ممنهجة ترتكب على مرأى ومسمع العالم.

وعبّر المكتب الحكومي، عن بالغ الحزن والصدمة من استمرار هذا الوضع الكارثي، ووجّه نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي لوقف المجاعة وفتح جميع المعابر فوراً، مع التأكيد على الحاجة الفورية لإدخال حليب الأطفال والمساعدات الغذائية والطبية، بمعدل لا يقل عن 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يومياً، لإنقاذ ما تبقى من حياة تحت الأنقاض والجوع.

وأكد البيان ضرورة تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جريمة التجويع الممنهج، كما دعا إلى ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، من قادة وضباط وجنود، واعتقالهم في أي مكان في العالم، وتقديمهم للمحاكمات الدولية العادلة باعتبارهم مسؤولين مباشرين عن جريمة إنسانية كبرى.

وحمَّل المكتب الإعلامي الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية، إضافة إلى دول أوروبية وصفها بأنها منخرطة في الإبادة الجماعية، مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، كامل المسؤولية عن هذه الكارثة التي وصفها بأنها جريمة تاريخية تُرتكب على الهواء مباشرة وبالصوت والصورة.

وتواصل "إسرائيل" بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 203 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.



المصدر / فلسطين أون لاين