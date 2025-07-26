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القوَّات المُسلَّحة اليمنيَّة تنفِّذ سلسلة عملياتٍ عسكريَّة في الأراضي المُحتلَّة وتدرس خيارات تصعيدية

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القوَّات المُسلَّحة اليمنيَّة تنفِّذ سلسلة عملياتٍ عسكريَّة في الأراضي المُحتلَّة وتدرس خيارات تصعيدية

26 يوليو 2025 . الساعة 08:51 بتوقيت القدس
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القوَّات المُسلَّحة اليمنيَّة تنفِّذ سلسلة عملياتٍ عسكريَّة في الأراضي المُحتلَّة وتدرس خيارات تصعيدية

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، تنفيذ سلسلة عمليات ضد أهداف إسرائيلية، بينها قصف هدف "حساس" جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكدت أنها تدرس مزيد من الخيارات التصعيدية لـ"وقف الإبادة والتجويع بغزة".

وقالت القوات اليمنية في بيان عسكري، أمس الجمعة، إنها نفذت عمليةً عسكريةً نوعية استهدفتْ هدفاً حساساً للعدوِّ الصهيونيِّ في منطقةِ بئرِ السبعِ المحتلةِ، بصاروخٍ باليستيٍّ فرطِ صوتيٍّ نوعِ "فلسطين٢"، وقد حققَتِ العمليةُ هدفَهُا بنجاحٍ.

وأضافت أنَّ "سلاح الجوِّ المُسيَّرُ في القوّاتِ المُسلَّحةِ اليمنيَّة نفذ ثلاثَ عمليّاتٍ عسكريَّةٍ بثلاثِ طائراتٍ مسيرةٍ، استهدفتْ ثلاثةَ أهدافٍ حيويةٍ للعدوِّ الإسرائيليِّ في مناطقِ أم الرشراشِ، وعسقلانَ، والخضيرةِ جنوبَ حيفا في فلسطينَ المحتلة. وقد حققتِ العملياتُ أهدافَها بنجاح".

وأشارت إلى أنهاتدرسُ مزيداً من الخياراتِ التصعيديةِ التي تساهمُ في وقفِ العدوانِ وحربِ التجويعِ والإبادةِ التي يقترفُها العدوُّ الإسرائيليُّ وبمشاركةٍ أمريكيةٍ ضدَّ إخوانِنا في قطاعِ غزة، مشددةً على أنها لن تتراجعَ عن موقفِها الثابتِ في إسنادِ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ مهما كانتِ التداعيات.

وأكدت القوات اليمنية أنَّ عملياتها لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ على غزة، ورفعِ الحصارِ عنها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #اليمن يقصف إسرائيل

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