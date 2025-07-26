لليوم الـ 659.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ 659 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 59,676 شهيدًا و143,965 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023، وسط استمرار تعذر الوصول إلى العديد من الضحايا العالقين تحت الركام وفي الطرقات.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحديث الإحصائية التراكمية بعد استكمال بيانات عدد من الشهداء واعتمادها من اللجنة القضائية المختصة بملف التبليغات والمفقودين. ومنذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية بتاريخ 18 مارس 2025، بلغ عدد الشهداء 8,527 شهيدًا و31,924 مصابًا.

وفي سياق ما يُعرف بـ"شهداء لقمة العيش"، ذكرت الوزارة أن ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات بلغ 9 شهداء و45 مصابًا خلال محاولاتهم الحصول على مساعدات، لترتفع حصيلة شهداء "لقمة العيش" إلى 1,092 شهيدًا وأكثر من 7,320 مصابًا.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 122 شهيداً، من بينهم 83 طفلاً، في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 145 يوماً، محذراً من أن القطاع يشهد جريمة تجويع ممنهجة ترتكب على مرأى ومسمع العالم.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

ارتقى 4 شهداء وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية غربي مدينة غزة.

وأطلق طيران الاحتلال المُسير "كواد كابتر" النيران شرق مدينة غزة، فيما | تجدد القصف المدفعي على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

واستشهد المواطن هاني أبو شرخ، فجر اليوم السبت، جراء قصف الاحتلال منتطري المساعدات بمحيط منطقة الواحة شمالي قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة على محيط ساحة الشوا وسط مدينة غزة ونفذت أحزمة نارية عنيفة شرقي المدينة تزامنا مع قصف مدفعي.

وقصف طيران الاحتلال منزلًا غرب مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، فيما قصفت مدفعية تزامنًا مع إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال منطقة السطر الغربي بمدينة خان يونس.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد محمد رياض فورة وزوجته إثر سقوط ردم أحد المباني على خيمتهم بعد استهداف الاحتلال في مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين