بيان ثلاثي أوروبي: حان الوقت لإنهاء حرب في غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أصدرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم الجمعة، بيانًا مشتركًا دعت فيه إلى وقف فوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، محذّرة من تفاقم الكارثة الإنسانية، ومؤكدة على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني.

وقال البيان إن "الكارثة الإنسانية التي نشهدها في غزة يجب أن تتوقف الآن"، مشددًا على أن الدول الثلاث مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم وقف فوري لإطلاق النار.

وأعربت الدول الأوروبية الثلاث عن رفضها الشديد لأي محاولات لفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن مثل هذه الخطوات تقوّض فرص حل الدولتين.

وأكد البيان أن على إسرائيل الوفاء الكامل بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، خاصة في ما يتعلق بحماية المدنيين وتسهيل دخول المساعدات.

وطالبت الدول الثلاث إسرائيل بالسماح الفوري للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير الحكومية بمباشرة عملها الإغاثي في غزة دون عوائق، مشيرة إلى ضرورة تهيئة الظروف أمام مرحلة سياسية انتقالية عبر خطة واضحة ومحددة المعالم لما بعد الحرب.

وفي تصريح منفصل، قال رئيس الوزراء البريطاني إن التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة "غير متناسب ولا يمكن الدفاع عنه"، مؤكداً أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يكون جزءاً من خطة أوسع لحل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم.