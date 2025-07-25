تحقيق أميركيّ: لا أدلَّةً على استيلاء حماس على المساعدات في غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت وكالة رويترز، الجمعة، عن نتائج تحقيق داخلي سري أجرته الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، يفيد بعدم وجود أدلة على مزاعم استيلاء حركة حماس على مساعدات إنسانية أميركية في قطاع غزة، كما روّجت إسرائيل والبيت الأبيض.

التحقيق، الذي أُنجز في يونيو/حزيران 2025، شمل مراجعة 156 حادثة سرقة أو فقدان للمساعدات بين أكتوبر 2023 ومايو 2025، دون رصد أي حالة تثبت استفادة حماس من تلك الإمدادات.

ورغم اعتراض متحدث باسم الخارجية الأميركية، الذي تحدث عن "مقاطع فيديو" دون تقديم أدلة، أكدت النتائج أن كثيرًا من السرقات نفذتها جهات غير محددة أو عصابات، في حين لم تُسجل أي حالة ربط مباشر مع الحركة.

وأشار التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي مسؤول بشكل مباشر أو غير مباشر عن 44 حالة، بينها ضربات جوية وأوامر إخلاء، كما فرض على المنظمات استخدام مسارات خطرة لتوصيل المساعدات.

كما حذر التحقيق من تضليل محتمل من بعض المنظمات التي تُحمّل جهات "مصنفة" المسؤولية لتفادي فقدان التمويل الأميركي.

وتتزامن هذه النتائج مع تصاعد المجاعة في قطاع غزة المحاصر، حيث تؤكد تقديرات أممية أن ربع سكان القطاع يواجهون ظروفًا شبيهة بالمجاعة، وسط تقارير عن وفاة أطفال جوعًا.

يُذكر أن إسرائيل تشن حربًا شاملة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت عن استشهاد أكثر من 59 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، في ظل دعم أميركي واتهامات دولية بارتكاب جرائم حرب.