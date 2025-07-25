معاريف: رئيس الأركان أبلغ القيادة بأن الجيش استنفد قدراته في غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أبلغ المستوى السياسي بأن الجيش استنفد القتال في غزة، محذرًا من إرهاق شديد في صفوف الجنود وتآكل في القدرات العسكرية بعد أكثر من 8 أشهر من العمليات المتواصلة.

ووفقًا للمحلل العسكري آفي أشكنازي، فإن زامير شدد في لقاء مع القيادة السياسية على ضرورة إعادة تأهيل القوات والمعدّات، معتبرًا أن استمرار القتال "غير ممكن" دون أهداف واضحة.

وفي ذات السياق، انتقد أشكنازي سياسة تقليص الإمدادات الغذائية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أنها أضرت بصورة إسرائيل عالميًا، ودعا إلى إغراق القطاع بالمواد الغذائية كوسيلة لـ"إرباك حماس"، وفق تعبيره.

وقال إن المجتمع الدولي يرى صورة مغايرة لما تروج له تل أبيب، مشيرًا إلى تصاعد الانتقادات الدولية ضد سياسات إسرائيل في القطاع.

يأتي ذلك في ظل تصاعد كارثة المجاعة في قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن الجوع وسوء التغذية إلى 113 شهيدًا، بينهم 81 طفلًا، في ظل إغلاق المعابر وتدهور الأوضاع الصحية والإنسانية.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي قد حذّر مؤخرًا من أن القطاع بات على أعتاب "الموت الجماعي" بعد أكثر من 140 يومًا من الحصار الكامل.