واشنطن تنفي "مزاعم" توطين فلسطينيي غزة في ليبيا

متابعة/ فلسطين أون لاين

نفت السفارة الأميركية في طرابلس، اليوم الجمعة، صحة ما يتم تداوله بشأن خطة أميركية لنقل سكان غزة إلى ليبيا، ووصفت ذلك بأنه "ادعاءات تحريضية وكاذبة تمامًا".

وجاء ذلك في منشور رسمي نشرته السفارة على منصة "إكس"، ردًا على تقارير إعلامية أشارت إلى وجود اتصالات سرية تقودها إسرائيل، تسعى من خلالها إلى إعادة توطين فلسطينيين من قطاع غزة في دول من بينها ليبيا، وإثيوبيا، وإندونيسيا.

وكان موقع "أكسيوس" الأميركي قد كشف، قبل أيام، أن جهاز "الموساد" الإسرائيلي أبلغ مسؤولين أميركيين بأن تل أبيب تعمل على تنفيذ خطط للتهجير القسري لسكان غزة، وتتواصل في هذا الإطار مع عدة دول.

كما ذكرت قناة "NBC" الأميركية، في مايو/أيار الماضي، أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بحثت خطة لنقل ما يصل إلى مليون فلسطيني إلى ليبيا مقابل الإفراج عن أموال مجمّدة.

يُشار إلى أن قطاع غزة يواجه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة شاملة تشنها إسرائيل، بدعم مباشر من الولايات المتحدة، أسفرت حتى اليوم عن أكثر من 203 آلاف شهيد وجريح، إلى جانب مجاعة واسعة وتهجير قسري لمئات الآلاف، وسط تجاهل متواصل لأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية.