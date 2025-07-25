89 شهيدًا خلال 24 ساعة... وحصيلة جديدة لضحايا "كمائن المساعدات" بغزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 59,676 شهيدًا و143,965 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023، وسط استمرار تعذر الوصول إلى العديد من الضحايا العالقين تحت الركام وفي الطرقات.

وأفادت الوزارة، في التقرير اليومي الإحصائي، اليوم الجمعة، أن المستشفيات استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 89 شهيدًا (من بينهم 9 جرى انتشالهم من تحت الأنقاض)، و467 مصابًا بجروح متفاوتة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحديث الإحصائية التراكمية بعد استكمال بيانات عدد من الشهداء واعتمادها من اللجنة القضائية المختصة بملف التبليغات والمفقودين.

ومنذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية بتاريخ 18 مارس 2025، بلغ عدد الشهداء 8,527 شهيدًا و31,924 مصابًا.

وفي سياق ما يُعرف بـ"شهداء لقمة العيش"، ذكرت الوزارة أن ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات بلغ 9 شهداء و45 مصابًا خلال محاولاتهم الحصول على مساعدات، لترتفع حصيلة شهداء "لقمة العيش" إلى 1,092 شهيدًا وأكثر من 7,320 مصابًا.

وبعيدًا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/ أيار الماضي، تنفيذ خطة لتوزيع مساعدات محدودة عبر ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي مدعومة إسرائيليا وأمريكيا ومرفوضة من الأمم المتحدة.

ومنذ ذلك التاريخ، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرًا وتهجيرًا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.