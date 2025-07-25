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بالفيديو المناضل جورج عبد الله يعود إلى لبنان بعد 41 عامًا من الأسر في فرنسا

25 يوليو 2025 . الساعة 16:29 بتوقيت القدس
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المناضل جورج عبد الله يعود إلى لبنان بعد 41 عامًا من الأسر في فرنسا
متابعة/ فلسطين أون لاين

وصل المناضل اللبناني جورج إبراهيم عبد الله صباح اليوم الجمعة إلى مطار بيروت الدولي، بعد أن أفرجت عنه السلطات الفرنسية إثر 41 عامًا من الاعتقال، وسط استقبال شعبي حاشد احتفاءً بعودته.

وشق موكب عبد الله طريقه من المطار إلى مسقط رأسه في القبيات – شمال لبنان، وسط زغاريد وأناشيد وطنية ورفع لصور عبد الله والأعلام اللبنانية والفلسطينية.

وكان القضاء الفرنسي قد أصدر قرارًا بالإفراج عنه في 17 تموز/يوليو، بعد سنوات من الضغوط السياسية حالت دون إطلاق سراحه رغم انتهاء محكوميته منذ عام 1999. وقد منعت السلطات الفرنسية عبد الله من الإدلاء بأي تصريحات قبل مغادرته.

ويُعد جورج عبد الله أحد أبرز رموز النضال الأممي، واعتُقل عام 1984 بتهم تتعلق بضلوعه في عمليات ضد دبلوماسيين أمريكيين وإسرائيليين في باريس، ثم حُكم عليه بالسجن المؤبد عام 1987.

وحُكم عليه بالسجن المؤبد عام 1987، وعلى الرغم من أن فترة سجنه القانونية انتهت في عام 1999، إلا أن التدخلات السياسية، خاصة من جانب الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، حالت دون الإفراج عنه، مما أثار الجدل حول العدالة ومدى استقلالية القضاء الفرنسي.

طوال سنوات سجنه، واجهت القضية ضغوطات كبيرة من قبل الحكومات والمنظمات الحقوقية، واستمرت الإدارات الأمريكية والإسرائيلية في ممارسة الضغط على الحكومة الفرنسية لمنع الإفراج عنه، ما جعل القضية تُعتبر مثالًا على تسييس القرارات القضائية، وهذا التدخل دفع منظمات حقوقية عديدة إلى انتقاد الوضع ووصفه بانتهاك للحقوق الإنسانية.

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#جورج عبد الله

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