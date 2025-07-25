فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قوات الاحتلال تعتقل المفتي العام للديار الفلسطينية من داخل باحات المسجد الأقصى

آخر التّطوُّرات.. حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة تدخل يومها الـ 658

فصائل المُقاومة: نستهجن تصريحات ويتكوف ونؤكِّد حرصنا على وقف العدوان وإنهاء معاناة شعبنا

شهداء وإصابات بقصف الاحتلال مدرسةً تؤوي نازحين غرب غزَّة

ألبانيز: "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية بأبشع صورها في غزّة

نعيم: تصريحات ويتكوف السَّلبية تُخالف السِّياق الذي جرت فيه جولة المفاوضات

180 يومًا من العدوان "الإسرائيلي" على طولكرم.. تصعيدٌ ميداني متواصل وحملات مُلاحقة مكثَّفة

استشهاد فتى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس

وفاة طفل بسبب المجاعة وسوء التَّغذية بغزَّة

الصحة العالمية: 20% من السيدات الحوامل في غزَّة يواجهن المجاعة

بالفيديو شهداء وإصابات بقصف الاحتلال مدرسةً تؤوي نازحين غرب غزَّة

25 يوليو 2025 . الساعة 14:04 بتوقيت القدس
...
شهداء وإصابات بقصف الاحتلال مدرسةً تؤوي نازحين غرب غزَّة

قصفت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر اليوم الجمعة، مدرسةً تؤوي نازحين في حي الرمال غربي مدينة غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بارتقاء 5 شهداء وإصابة آخرين  في غارة "إسرائيلية" على مدرسة القاهرة التي تؤوي نازحين بحي الرمال غربي غزة.

وأوضحت المصادر أن من بين المصابين أطفالا، أحدهم وصل إلى المستشفى وهو مبتور الذراع نتيجة القصف.

وتواصل "إسرائيل"، بدعم أمريكي مطلق، ارتكاب إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 203 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #مدرسة القاهرة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة