شهداء وإصابات بقصف الاحتلال مدرسةً تؤوي نازحين غرب غزَّة

قصفت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر اليوم الجمعة، مدرسةً تؤوي نازحين في حي الرمال غربي مدينة غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بارتقاء 5 شهداء وإصابة آخرين في غارة "إسرائيلية" على مدرسة القاهرة التي تؤوي نازحين بحي الرمال غربي غزة.

وأوضحت المصادر أن من بين المصابين أطفالا، أحدهم وصل إلى المستشفى وهو مبتور الذراع نتيجة القصف.

وتواصل "إسرائيل"، بدعم أمريكي مطلق، ارتكاب إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 203 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

المصدر / فلسطين أون لاين