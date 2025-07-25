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ألبانيز: "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية بأبشع صورها في غزّة

25 يوليو 2025 . الساعة 12:21 بتوقيت القدس
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ألبانيز: "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية بأبشع صورها في غزّة

قالت المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، إن "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية بأبشع صورها في غزة.

وأضافت ألبانيز في تصريح لها، اليوم الجمعة، "لا يزال الحديث غائبًا عن العدالة أو المساءلة التي لا يقبل السلام في الشرق الأوسط دونها".

وحثت بريطانيا والدول التي رفعت صوتها ضد الوحشية في حق الفلسطينيين على معاقبة" إسرائيل" الآن. 

وتواصل "إسرائيل"، بدعم أمريكي مطلق، ارتكاب إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 203 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

 

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية

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